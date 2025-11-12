placeholder
Pierwsze recenzje filmu Iluzja 3. Absurdalna magia i brak logiki, ale dobra rozrywka?

Według serwisu Rotten Tomatoes Iluzja 3 jest "świeższa" od poprzednich części, ale recenzenci mają wiele zastrzeżeń i nie szczędzą słów krytyki na temat nowej odsłony.
Magda Muszyńska
Tagi:  opinie 
iluzja 3 recenzje
Iluzja 3 fot. Lionsgate
Już 14 listopada w polskich kinach będzie mieć premierę Iluzja 3, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike i Morgan Freeman. Właśnie spadło embargo na recenzje tego filmu w reżyserii Rubena Fleischera. Czy jest to lepsza produkcja od poprzednich części?

Czytaj więcej: Toy Story 5 - zwiastun animacji. Zabawki kontra sztuczna inteligencja

Iluzja 3 podzieliła krytyków

W serwisie Rotten Tomatoes Iluzja 3 ma obecnie 60% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy 50 recenzjach. To lepszy wynik od poprzednich odsłon. Pierwsza część miała 51% pozytywnych ocen, a druga 34%, co oznacza, że miały "zgniły" status. 

Krytycy nie są pod wrażeniem nowego filmu, ale część z nich po prostu dobrze się bawiła oglądając go. Zaki Hasan z San Francisco Chronicle pisze:

Żeby było jasne, to wszystko służy jednorazowemu figlowi, ale i tak jest to przyjemna podróż. Nawet obowiązkowa "ostatnia sztuczka" kończy się satysfakcjonującą elegancją.

Z kolei Caroline Siede z AV Club przyznaje, że gwiazdorska obsada wyraźnie uwielbia razem kręcić te filmy. Wskazuje, że to poczucie entuzjazmu w dużym stopniu przyczynia się do sprzedaży "tej świadomie absurdalnej magii". Tim Stevens z The Spool ocenił pozytywnie tę produkcję, ale również dostrzega te absurdy:

[Film] jest głupiutki, tandetny i bezczelnie przesadzony. Może to nie Houdini, ale dla pokoleń wychowanych na maksymalizmie Copperfielda, szaleńczym zachwycie i niepokojącej, inwazyjnej arogancji Blaine'a, spełnia oczekiwania.

Nathalia Aryani z The MovieMaven dodaje:

W świecie magii wszystko, co znika... pojawia się ponownie. Zapomnijcie o logice. Czasami wystarczy nam odrobina magii. Znakomicie napisana i pełna złudzeń Iluzja 3 to eskapistyczna rozrywka w jej czarującym i najwspanialszym wydaniu.

Tessa Smith z Moviefone stwierdziła, że Iluzja 3 udowodniła, że ​​zasłużyła na powrót po prawie dziesięciu latach, odtwarzając magię dwóch pierwszych części, tak uwielbianych przez fanów.

nullfot. Katalin Vermes // Lionsgate

Jednak wielu recenzentów nie odczuwała frajdy z oglądania Iluzji 3. Avi Offer z NYC Movie Guru napisał, że film jest nudny, głupi i coraz bardziej absurdalny. Dodał, że niestety seria Iluzja straciła impet wraz z trzecią odsłoną. 

Robert Kojder z Flickering Myth przyznaje, że film dostarcza rozrywkę związaną z napadem, ale twórcy chyba nie rozumieją, że film o magii, składający się głównie z CGI, jest tani i nie spełnia swojego celu. Maxance Vincent z Loud and Clear Reviews w swojej recenzji skrytykował też Jesse'ego Eisenberga:

Film jest słabo nakręcony; narracja staje się coraz bardziej niespójna, która niezgrabnie prowadzi do zaskakującego finału, a nominowany do Oscara aktor daje katastrofalnie fatalny występ. Mimo to jest też dziwnie ujmujący.

Carla Hay z Culture Mix stwierdza:

Iluzja 3 wpada w pułapkę sequeli, mając zbyt wiele postaci i za mało dobrej fabuły. Ta kontynuacja o samozwańczych magikach staje się coraz bardziej zawiła i absurdalna, z nadludzkimi wyczynami i oklepanymi żartami.

Jeffrey Lyles z Lyles' Movie Files franczyzę porównuje do komediowego sitcomu, w którym przychodzi taki moment, że młode, bystre dzieciaki zaczynają dorastać i trzeba ich zastąpić młodszymi, bardziej przystojnymi i bezczelnymi gwiazdami. M.N. Miller z InSession Film podsumował Iluzję 3, w której jest dużo spektaklu, ale zero magii, a misterna intryga ma na celu ukrycie, jak mało treści ma ta franczyza.

Iluzja 3 - zdjęcia, plakaty

Iluzja 3

Iluzja 3
fot. Katalin Vermes // Lionsgate
Źródło: Rotten Tomatoes

placeholder

