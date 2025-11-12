Pierwsze recenzje filmu Iluzja 3. Absurdalna magia i brak logiki, ale dobra rozrywka?
Według serwisu Rotten Tomatoes Iluzja 3 jest "świeższa" od poprzednich części, ale recenzenci mają wiele zastrzeżeń i nie szczędzą słów krytyki na temat nowej odsłony.
Już 14 listopada w polskich kinach będzie mieć premierę Iluzja 3, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike i Morgan Freeman. Właśnie spadło embargo na recenzje tego filmu w reżyserii Rubena Fleischera. Czy jest to lepsza produkcja od poprzednich części?
Iluzja 3 podzieliła krytyków
W serwisie Rotten Tomatoes Iluzja 3 ma obecnie 60% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy 50 recenzjach. To lepszy wynik od poprzednich odsłon. Pierwsza część miała 51% pozytywnych ocen, a druga 34%, co oznacza, że miały "zgniły" status.
Krytycy nie są pod wrażeniem nowego filmu, ale część z nich po prostu dobrze się bawiła oglądając go. Zaki Hasan z San Francisco Chronicle pisze:
Z kolei Caroline Siede z AV Club przyznaje, że gwiazdorska obsada wyraźnie uwielbia razem kręcić te filmy. Wskazuje, że to poczucie entuzjazmu w dużym stopniu przyczynia się do sprzedaży "tej świadomie absurdalnej magii". Tim Stevens z The Spool ocenił pozytywnie tę produkcję, ale również dostrzega te absurdy:
Nathalia Aryani z The MovieMaven dodaje:
Tessa Smith z Moviefone stwierdziła, że Iluzja 3 udowodniła, że zasłużyła na powrót po prawie dziesięciu latach, odtwarzając magię dwóch pierwszych części, tak uwielbianych przez fanów.
Jednak wielu recenzentów nie odczuwała frajdy z oglądania Iluzji 3. Avi Offer z NYC Movie Guru napisał, że film jest nudny, głupi i coraz bardziej absurdalny. Dodał, że niestety seria Iluzja straciła impet wraz z trzecią odsłoną.
Robert Kojder z Flickering Myth przyznaje, że film dostarcza rozrywkę związaną z napadem, ale twórcy chyba nie rozumieją, że film o magii, składający się głównie z CGI, jest tani i nie spełnia swojego celu. Maxance Vincent z Loud and Clear Reviews w swojej recenzji skrytykował też Jesse'ego Eisenberga:
Carla Hay z Culture Mix stwierdza:
Jeffrey Lyles z Lyles' Movie Files franczyzę porównuje do komediowego sitcomu, w którym przychodzi taki moment, że młode, bystre dzieciaki zaczynają dorastać i trzeba ich zastąpić młodszymi, bardziej przystojnymi i bezczelnymi gwiazdami. M.N. Miller z InSession Film podsumował Iluzję 3, w której jest dużo spektaklu, ale zero magii, a misterna intryga ma na celu ukrycie, jak mało treści ma ta franczyza.
Iluzja 3 - zdjęcia, plakaty
Źródło: Rotten Tomatoes
