Fly Me to the Moon - zwiastun komedii romantycznej. Scarlett Johansson i Channing Tatum w głównych rolach

Fly Me to the Moon jest komedią romantyczną, której akcja rozgrywa się w czasie wyścigu kosmicznego w latach 60. XX wieku. W nim Scarlett Johansson wciela się w rolę dyrektorki ds. marketingu zatrudnionej przez NASA do sfilmowania fałszywego lądowania na Księżycu na wypadek niepowodzenia prawdziwej misji. Greg Berlanti wyreżyserował film na podstawie scenariusza Rose Gilroy. Za produkcję odpowiada Apple.

Wcześniej film nosił tytuł "Projekt Artemis", a główną rolę męską miał zagrać Chris Evans. Pierwotnie reżyserią miał zająć się Jason Bateman, ale opuścił projekt ze względu na różnice kreatywne. Jego odejście zmieniło harmonogram prac, co oznaczało, że Evans nie mógł jednocześnie wziąć udziału w zdjęciach do Fly Me to the Moon i pracować nad filmem Recepta na przekręt od Netflixa. Ostatecznie w komedii wystąpił Channing Tatum.

Johansson, która po raz pierwszy miała okazję zagrać z Tatumem, w rozmowie z magazynem People przyznała, że jest on bardzo wyluzowanym, pełnym temperamentu i profesjonalizmu aktorem.

Zakochanie się w nim na ekranie było całkiem łatwe. To niezwykle sympatyczna osoba. Kelly i Cole są całkowitymi przeciwieństwami. Zabawnie było zagrać tę dynamikę z Channingiem.

W sieci pojawiły się materiały promocyjne z filmu. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun oraz zdjęcia.

Fly Me to the Moon - zwiastun

Fly Me to the Moon - zdjęcia

Fly Me to the Moon

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów są również Jim Rash, Ray Romano, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Nick Dillenburg, Christian Zuber i Woody Harrelson.

Fly Me to the Moon - premiera w lipcu.