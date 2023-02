Forspoken na PC działa jeszcze gorzej. Wszystko przez nową aktualizację

fot. Square Enix

Forspoken od Square Enix miało potencjał i mogło okazać się naprawdę udaną nową marką w katalogu tego wydawcy. Niestety tak nie jest - gra zbiera co najwyżej średnie noty i jest krytykowana za wiele elementów, w tym za kiepską optymalizację na PC. Sytuacje miała poprawić nowa aktualizacja, ale nie tylko tego nie zrobiła, ale też... dodatkowo pogorszyła sytuację. Tytuł stał się zupełnie niegrywalny, a nawet zawiesza komputery.

Gracze donoszą, że po zainstalowaniu aktualizacji 1.002 do Forspoken pojawiają się jeszcze większe problemy z wydajnością. Produkcja potrafi zużywać nawet 100% zasobów procesora, co w pewnych sytuacjach doprowadza do sytuacji, w których pomaga jedynie restart systemu. Niektórzy informują również o problemach z kontrolerami - po "łatce" gra przestałą wykrywać niektóre pady, które wcześniej działały bez najmniejszych problemów.

W całej tej sprawie jest jedna dobra wiadomość: twórcy są świadomi problemów i pracują nad ich rozwiązaniem, a obecni zalecają pobranie najnowszych sterowników i zweryfikowanie plików gry na Steamie, co podobno pomaga w niektórych przypadkach.