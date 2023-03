Forspoken gwoździem do trumny studia Luminous Productions

fot. Square Enix

Studio Luminous Productions nie ma bogatego dorobku, bo stworzyło raptem dwie gry: Final Fantasy 15 oraz Forspoken, a już przestaje istnieć na mapie twórców gier. Decyzja ta podyktowana została głównie tym, że druga z wymienionych pozycji okazała się być grą, co do której wiązano wielkie nadzieje, a wyszło, jak wyszło. Tytuł nie tylko nie spełnił oczekiwań graczy, ale również zawiódł finansowo.

To spotkało się z krokami podjętymi przez Square Enix, wydawcę gry, który zdecydował się... na wchłonięcie Luminous Productions. Do finalizacji transakcji ma dojść na początku maja. Twórcy mają w całości przejść pod Square Enix i stać się częścią większego zespołu. Wydawca nie zdecydował się na zachowanie nazwy studia. Luminous Productions przestanie istnieć.

Koniec Luminous Productions

Wraz z przejęciem studia Square Enix przejmie również autorski silnik Luminous Engine, który napędza obie wymienione wcześniej gry. Nie wiadomo jednak, czy wydawca zdecyduje się korzystać z tego narzędzia, czy tak jak z nazwą studia, zdecyduje się je całkowicie pogrzebać.

An Update from Luminous Productions pic.twitter.com/fbDENflRhj — Luminous Productions (@LumiPro_EN) February 28, 2023

Nie wiadomo również co będzie z dalszymi projektami studia. To rzekomo miało już pracować nad kontynuacją Forspoken oraz innymi tytułami. Niewykluczone, że polecą one do kosza lub ich część zostanie wykorzystana przez wydawcę do tworzenia innych gier. Na ten moment studio ma jeszcze zobowiązania dotyczące ich ostatniej gry. Pracują nad dodatkiem In Tanta We Trust zaplanowanym na lato oraz aktualizacją, która ma poprawić wydajność gry.