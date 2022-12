Forspoken będzie lepsze. Jest reakcja twórców po opiniach dotyczących dema gry

fot. Square Enix

Forspoken nie ma dobrego czasu. Wielokrotnie opóźniania gra w końcu otrzymała wersję demonstracyjną, która miała utwierdzić graczy, że jest to produkcja, na którą warto czekać. Jednoznacznie stwierdzić nie można, czy tak się właśnie stało, ale z pewnością próbka gry dała graczom do myślenia. Odbiór dema był raczej chłodny niż entuzjastyczny. Jest wiec stanowcza i spodziewana reakcja wydawcy gry, firmy Square-Enix.

Forspoken - reakcja twórcy

Gracze po sprawdzeniu wersji demonstracyjnej gry narzekali między innymi na jakość i budowę zadań pobocznych w grze. Do tego tematu odniósł się Raido Mitsuno, dyrektor kreatywny projektu, który wyjaśnił, że misje poboczne, jakie mogliśmy wykonać w wersji demonstracyjnej nie są częścią pełnej wersji, która planowana jest na końcówkę stycznia 2023 roku.

Mitsuno zaznaczył, że wiele w grze się zmieniło, a wersja demo, którą otrzymaliśmy do przetestowania jest buildem przygotowywanym z myślą o targach TGS, które odbyły się we wrześniu tego roku. Celem tego dema było pokazanie parkouru oraz elementów walki, dlatego zostało on zaprojektowane tak, a nie inaczej.

