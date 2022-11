Forspoken z czasową wyłącznością dla PS5 i PC. Kiedy gra może trafić na Xboxy?

fot. Square Enix

Gry na wyłączność to jeden z magnesów, który przyciąga graczy do jednej konkretnej platformy. Czasami są to gry z czasową wyłącznością i taką okazuje się być Forspoken od Square Enix. Zwyczajowo okres wyłączności trwa od pół roku do jednego roku. Niemniej w przypadku tego tytułu Sony z wydawcą związał się dłuższą umową, co stanowi pewnego rodzaju zaskoczenie.

Forspoken na wyłączność

Najnowszy materiał Sony przedstawiający gry zmierzające na PS5 ujawnił okres trwania wyłączności. W przypadku nowego tytułu japońskiego wydawcy, czas ten będzie liczony w latach. Forspoken najwcześniej będzie mogło zadebiutować na Xbox Series X/S dopiero 24 stycznia 2025 roku.

fot. Square -Enix

Forspoken na rynku zadebiutuje 24 stycznia przeszłego roku, jako gra dostępna jedynie na PC oraz PS5.