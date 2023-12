Gry muzyczne przeżyją renesans? Fortnite Festival ze wsparciem dla instrumentów, a PDP zapowiada nową gitarę

fot. Epic Games

Fortnite Festival to nowa gra, która zadebiutowała w grudniu. To rytmiczna propozycja od deweloperów z Harmonix, znanych z serii Rock Band, a zabawa polega na wciskaniu w odpowiednim czasie przycisków odpowiadających dźwiękom gitary, gitary basowej, perkusji lub wokalu w popularnych piosenkach. Dostępna w ramach Fortnite produkcja cieszy się sporym zainteresowaniem, a jej twórcy poinformowali, że w przyszłym roku ma otrzymać ona wsparcie dla instrumentów. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale najprawdopodobniej gracze będą mogli wykorzystać gitary i zestawy perkusyjne z Rock Band i/lub Guitar Hero.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów gier muzycznych. Firma PDP opublikowała wpis, w którym najprawdopodobniej zapowiada nowy model gitary (z dopiskiem wskazującym na premierę w styczniu przyszłego roku), a jej kształt jest niemal identyczny z jedną z propozycji z niedawnej ankiety. Jeśli zostanie to potwierdzone, to będzie to doskonałą wiadomością dla graczy. Tego typu instrumenty aktualnie dostępne są jedynie z drugiej ręki, a ich ceny sięgają nawet kilkuset złotych. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku perkusji, za którą trzeba zapłacić około 1000 zł lub więcej.

https://twitter.com/PDPgaming/status/1734688618978181164