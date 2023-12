Dlaczego Indiana Jones będzie grą na konsolową wyłączność Xboksa? Poznaliśmy odpowiedź

fot. materiały prasowe

W 2021 roku zapowiedziano grę Indiana Jones od MachineGames. Nie ujawniono w zasadzie żadnych szczegółów, ale dzięki sądowej batalii pomiędzy Microsoftem i FTC dowiedzieliśmy się, że gra miała początkowo trafić także na konsole PlayStation, ale ostatecznie zadecydowano, że będzie ona dostępna wyłącznie na PC oraz Xboksie, a od dnia premiery pojawi się w katalogu usługi Xbox Game Pass. Teraz na temat tej decyzji wypowiedział się szef działu gier w Disneyu, Sean Shoptaw. W rozmowie z serwisem Axios przyznał on, że miało to sens ze strategicznego i finansowego punktu widzenia.

Xbox to jeden z największych rynków dla gier, więc nie czuliśmy, byśmy przesadnie kogoś wykluczali. Czuliśmy, że dotrzemy do szerokiego grona odbiorców, pod względem strategicznym i finansowym miało to wówczas sens - ujawnia Shoptaw.

Indiana Jones jak na razie nie ma ustalonej żadnej, nawet przybliżonej daty premiery.