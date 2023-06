Fortnite zaskakuje kolejnym crossoverem. Do gry trafiła wyspa inspirowana... sportowym obuwiem

fot. Epic Games

Fortnite zasłynęło z naprawdę niecodziennych współprac i crossoverów z popkulturowymi markami, a także firmami z branży mody (między innymi Balenciagą). Tym razem padło jednak na firmę Nike, a konkretnie produkowane przez nią obuwie: AirMaxy. W grze pojawiła się wyspa o nazwie Airforia, która opisywana jest jako "podniebny hołd dla kultury buciarzy", a znajdujące się tam lokacje nawiązują właśnie do kultowych butów. Gracze zwiedzą między innymi "Stację 97", "Wieżę Butpudełkową" czy "Max Muzeum".

Wyspa została stworzona przy pomocy Unreal Editor dla Fortnite we współpracy z Beyond Creative, Nike oraz Innovation Lab. Miejsce to nie będzie jednak dostępne przez cały czas. Można odwiedzić je wyłącznie do 28 czerwca, godziny 2:00. W tym celu należy trafić do niej poprzez Odkrycia lub wpisanie kodu: 2118-5342-7190. Osoby, które spędza w tym miejscu co najmniej 10 minut otrzymają kosmetyczny dodatek w postaci plecaka Air Max 1 '86.

Fortnite - Airforia

Fortnite - Airforia

Oprócz tego do cyfrowego sklepu wewnątrz gry trafiły nowe przedmioty kosmetyczne. Wśród nich znalazły się między innymi dwa stroje, kilof i lotnia.

Fortnite - nowe przedmioty kosmetyczne

Fortnite - przedmioty kosmetyczne