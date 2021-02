Forza Horizon 4 trafi na Steam. Data premiery ujawniona

fot. Microsoft

Forza Horizon 4 jak na razie dostępna jest na konsolach Xbox i w sklepie Windows 10, ale już wkrótce ulegnie to zmianie. Microsoft poinformował bowiem, że już 9 marca produkcja ta pojawi się także na Steam. Będzie to dokładnie ten sam produkt, co na innych platformach, a więc zawierający aktualizacje z dodanymi później trybami i oferujący możliwość kupienia dwóch większych dodatków zatytułowanych Fortune Island i LEGO Speed Champions. Ujawniono też, że gracze mogą liczyć na cross-play między wszystkimi urządzeniami.

Taka decyzja nie jest specjalnym zaskoczeniem, bo Microsoft od dłuższego czasu daje do zrozumienia, że zależy im na tym, by po wydawane przez nich gry sięgało jak najwięcej osób. To zaś wiąże się z otwieraniem na kolejne platformy. Warto również przypomnieć, że na Steam wcześniej pojawiły się już m.in. Gears 5 czy Halo: Kolekcja Master Chief.