CD Projekt RED ofiarą cyberataku. Hakerzy grożą ujawnieniem poufnych danych

CD Projekt

CD Projekt RED nie ma ostatnio łatwego życia. W roku 2020 kilkukrotnie przekładano debiut Cyberpunk 2077, co spotkało się z krytyką, a gdy wreszcie tytuł ten trafił na rynek okazało się, że nie jego wersje konsolowe nie do końca zgodne są z tym, na co liczyli gracze. Na tym jednak nie koniec problemów - przedstawiciele polskiego studia poinformowali w mediach społecznościowych, że firma padła ofiarą cyberataku.

Z komunikatu dowiadujemy się, że hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej sieci CD Projekt RED, przejęli pewne dane i zostawili plik tekstowy z żądaniem okupu. Studio nie zamierza jednak decydować się na współpracę i zamiast tego zdecydowało się na zgłoszenie całej sprawy odpowiednim organom. Zaznaczono też, że hakerzy nie pozyskali żadnych danych graczy, więc ci mogą spać spokojnie.

Ujawniono też treść wpisu zostawionego przez hakerów. Wynika z niego, że udało się im pozyskać m.in. pełne kody źródłowe Cyberpunk 2077, Wiedźmina 3, GWINTA, a także "niewydanej wersji Wiedźmina 3" (może chodzić tu np. o niewydaną jeszcze wersję na konsole nowej generacji). Możemy tu również przeczytać, że jeśli CD Projekt RED nie odpowie w ciągu 48 godzin, to wszystkie kody źródłowe wyciekną lub zostaną sprzedane, a poufne dokumenty trafią do mediów, co ma zniszczyć wizerunek firmy.

Poniżej możecie zapoznać się z treścią obu wpisów.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED/status/1359048125403590660