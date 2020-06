Francuski Lidl chciał tanio sprzedać PS4, do akcji wkroczyła policja

fot. SIE

Branża gamingowa przecenami stoi. Valve przyzwyczaiło nas do regularnych wyprzedaży na Steamie, Humble Bundle wypromowało paczki gier, Epic Games Store rozdawnictwo, a Razer świętowanie sukcesów podczas targów CES 50-procentową wyprzedażą. Czasami jednak takie promocje okazują się zbyt dobre i przyciągają zbyt dużo zainteresowanych. Tak było z darmową wersją Grand Theft Auto V, która pojawiła się w Epic Games Store i na kilka godzin zawiesiła działanie sklepu.

Podobny scenariusz przytrafił się w jednym z francuskich Lidlów. Managerowie stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie sprzedawanie konsoli PS4 za 95 € czyli równowartość ok. 420 zł. Niestety, błędnie oszacowano skalę zainteresowania– nie dość, że przed sklepem zgromadził się tłum ludzi, co w dobie szalejącego koronawirusa może okazać się ryzykowne, to jeszcze do akcji musiała wkroczyć policja. Funkcjonariusze sięgnęli po gaz, aby uspokoić tłum.

Nagrania z tego zajścia trafiły na Twittera:

W obliczu natłoku klientów zdecydowano się odwołać promocję i zamknąć sklep na cały dzień, aby nie eskalować konfliktu na linii Lidl-klienci. Osoby zainteresowane zakupem konsoli w ultraprzystępnej cenie musiały obejść się smakiem.