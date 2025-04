fot. Rhea Films // Temple Hill Entertainment

Clown in a Cornfield to nadchodzący horror, który powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Adama Cesare'a z 2020 roku. Reżyserem jest Eli Craig, który również napisał scenariusz wraz z Carterem Blanchardem.

Twórcy o horrorze Clown in a Cornfield

W rozmowie z Variety Cesare wyjaśnił swój początkowy zamysł podważenia oczekiwań fanów, zarówno w powieści, jak i w nadchodzącym filmie Clown in a Cornfield.

Od pierwszego dnia tej książki, wiedziałem, że będzie to porównywane do horroru z klaunami. Ale to jest slasher z maską — to nie Pennywise. Jest prawie obietnicą dziwnego mixu, jakby na pierwszy rzut oka To spotkało się z Dziećmi kukurydzy, a następnie sprawia, że ​​ludzie mówią: "Och, to nie to", ale nie w złym tego słowa znaczeniu. To tak, jakbyś zrobił zabawną przynętę z zamianą, gdy już zdasz sobie sprawę, na czym polega koncept. A celem tych historii jest co 20 minut, lub co 40 stron, żeby te zmiany następowały.

Z kolei Eli Craig (Porąbani), dodał, że tytuł może brzmieć głupio, ale ostatecznie historia dotyczy też czegoś naprawdę głębokiego, czyli klasizmu w Ameryce.

To film, który ma też wiele warstw. Myślę, że zaskakuje ludzi, ponieważ dotyczy dekadencji i gniewu pokoleniowego w Ameryce, który obecnie dezintegruje nasze społeczeństwo... Jest coś tak smutnego w tych szczęśliwych twarzach. Dwoistość klauna jest jak dualizm Ameryki: jest pełna nadziei, a jednocześnie rozpada się na kawałki i jest wściekła. Pod tą plastikową fasadą szczęścia kryje się dużo gniewu.

Clown in a Cornfield miał premierę podczas Southwest Film Festival, gdzie spotkał się z pozytywnym odbiorem. W serwisie Rotten Tomatoes ma 93% "świeżości" (pozytywnych opinii) od 27 recenzentów.

Clown in a Cornfield - zwiastun, zdjęcia, plakaty

Clown in a Cornfield - fabuła, obsada

Quinn Maybrook (Katie Douglas), uczennica ostatniej klasy liceum, przeprowadza się do sennego miasteczka Kettle Springs w stanie Missouri po tragicznej śmierci swojej matki. Miasteczko przeżywa trudności z powodu zamknięcia fabryki syropy kukurydzianego Baypen, która zatrudniała miejscową społeczność, ale spłonęła w wyniku przypadkowego podpalenia dokonanego przez nastolatka Cole'a Hilla. Po tym jak Quinn zadomawia się w Kettle Springs, miasto i jego niepokorni nastolatkowie, zostają zaatakowani przez bezwzględnego zabójcę noszącego oblicze ukochanej maskotki Baypen - Klauna Frendo.

W filmie występują Katie Douglas, Carson MacCormac, Aaron Abrams, Cassandra Potenza, Verity Marks, Kevin Durand i Vincent Muller.

Clown in a Cornfield - premiera w kinach 9 maja.

