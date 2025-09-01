Reklama
Frank Grillo porównuje pracę w Marvelu i DC. Wskazuje różnice

Frank Grillo wcielał się w Crossbones​ w Marvelu, a także w Ricka Flaga Sr. w DC. Aktor w najnowszej rozmowie zdradził czym różni się praca w obu studiach filmowych.
Magda Muszyńska
Peacemaker - sezon 2 fot. materiały prasowe
Frank Grillo często i chętnie porównuje pracę nad superbohaterskimi filmami z dwóch wielkich studiów. W Marvelu wcielał się w Brocka Rumlowa/Crossbones m.in. w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz. Z kolei w DCU gra Ricka Flaga Seniora - najpierw podkładał głos swojej postaci w serialu animowanym Koszmarne komando, aby potem wystąpić w aktorskim Supermanie oraz 2. sezonie Peacemakera. Jak teraz ocenia pracę w obu studiach?

Czytaj więcej: Frank Grillo woli grać w DC niż w Marvelu. Jego postać będzie wyglądać inaczej w Peacemakerze

Frank Grillo o różnicach między DC a Marvelem

Podobnie, jak w poprzednich wypowiedziach, Frank Grillo zwrócił uwagę, że oba studia mają różne podejścia do tworzenia filmów superbohaterskich.

Jest inaczej. Nie są zorganizowane w ten sam sposób. [W DC] tak naprawdę wszystkie scenariusze masz przed sobą i masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. 

Następnie aktor dodał, że nie ma w tym nic złego, ale Marvel sporo improwizuje. Zauważył również, że studio radziło sobie z tym bardzo dobrze. Jednak uważa, że było to dla niego trochę przerażające wchodząc na plan w ciemno, czyli bez ukończonego scenariusza. 

Czytaj więcej: Co różni DCU od MCU? Frank Grillo wyjaśnia i wbija szpilkę w Marvela

Obecnie możemy oglądać Franka Grillo w 2. sezonie Peacemakera. Trzeci odcinek będzie mieć premierę 5 września na HBO Max.

Peacemaker - zdjęcia z 2. sezonu

Peacemaker - 2. sezon

Peacemaker - 2. sezon
fot. HBO Max
Źródło: Deadline

