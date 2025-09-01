Frank Grillo porównuje pracę w Marvelu i DC. Wskazuje różnice

fot. materiały prasowe

Frank Grillo często i chętnie porównuje pracę nad superbohaterskimi filmami z dwóch wielkich studiów. W Marvelu wcielał się w Brocka Rumlowa/Crossbones m.in. w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz. Z kolei w DCU gra Ricka Flaga Seniora - najpierw podkładał głos swojej postaci w serialu animowanym Koszmarne komando, aby potem wystąpić w aktorskim Supermanie oraz 2. sezonie Peacemakera. Jak teraz ocenia pracę w obu studiach?

Frank Grillo o różnicach między DC a Marvelem

Podobnie, jak w poprzednich wypowiedziach, Frank Grillo zwrócił uwagę, że oba studia mają różne podejścia do tworzenia filmów superbohaterskich.

Jest inaczej. Nie są zorganizowane w ten sam sposób. [W DC] tak naprawdę wszystkie scenariusze masz przed sobą i masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje.

Następnie aktor dodał, że nie ma w tym nic złego, ale Marvel sporo improwizuje. Zauważył również, że studio radziło sobie z tym bardzo dobrze. Jednak uważa, że było to dla niego trochę przerażające wchodząc na plan w ciemno, czyli bez ukończonego scenariusza.

Obecnie możemy oglądać Franka Grillo w 2. sezonie Peacemakera. Trzeci odcinek będzie mieć premierę 5 września na HBO Max.

