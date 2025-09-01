Frank Grillo porównuje pracę w Marvelu i DC. Wskazuje różnice
Frank Grillo wcielał się w Crossbones w Marvelu, a także w Ricka Flaga Sr. w DC. Aktor w najnowszej rozmowie zdradził czym różni się praca w obu studiach filmowych.
Frank Grillo często i chętnie porównuje pracę nad superbohaterskimi filmami z dwóch wielkich studiów. W Marvelu wcielał się w Brocka Rumlowa/Crossbones m.in. w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz. Z kolei w DCU gra Ricka Flaga Seniora - najpierw podkładał głos swojej postaci w serialu animowanym Koszmarne komando, aby potem wystąpić w aktorskim Supermanie oraz 2. sezonie Peacemakera. Jak teraz ocenia pracę w obu studiach?
Czytaj więcej: Frank Grillo woli grać w DC niż w Marvelu. Jego postać będzie wyglądać inaczej w Peacemakerze
Frank Grillo o różnicach między DC a Marvelem
Podobnie, jak w poprzednich wypowiedziach, Frank Grillo zwrócił uwagę, że oba studia mają różne podejścia do tworzenia filmów superbohaterskich.
Następnie aktor dodał, że nie ma w tym nic złego, ale Marvel sporo improwizuje. Zauważył również, że studio radziło sobie z tym bardzo dobrze. Jednak uważa, że było to dla niego trochę przerażające wchodząc na plan w ciemno, czyli bez ukończonego scenariusza.
Czytaj więcej: Co różni DCU od MCU? Frank Grillo wyjaśnia i wbija szpilkę w Marvela
Obecnie możemy oglądać Franka Grillo w 2. sezonie Peacemakera. Trzeci odcinek będzie mieć premierę 5 września na HBO Max.
Peacemaker - zdjęcia z 2. sezonu
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
05
wrz
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1982, kończy 43 lat