Free Guy: Ryan Reynolds żartuje sobie z ciągłych zmian w harmonogramie i zdradza nową datę premiery

Free Guy to jeden z filmów, które w związku z pandemią "wyleciały" z ubiegłorocznego harmonogramu premier (obraz pierwotnie miał zadebiutować w lipcu; data premiery była przesuwana już kilkakrotnie). Jego fabuła skupia się na pracowniku banku, który odkrywa, że jest tak zwanym NPC w popularnej grze multiplayer z otwartym światem. Dochodzi do wniosku, że musi to zmienić, bo nie zamierza dłużej być jedynie postacią w tle. Chce stać się głównym bohaterem swojej historii.

W nowym wideo odgrywający główną rolę w filmie Ryan Reynolds ogłasza nową datę premiery, jednocześnie żartując sobie z ciągłych harmonogramowych przeskoków. Nagranie możecie obejrzeć poniżej:

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1374468400123015175

W obsadzie są wspomniany Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar i Taika Waititi. Za kamerą stoi Shawn Levy (Giganci ze stali, Stranger Things), a Matt Lieberman jest autorem historii. Jest to fabuła oparta na oryginalnym pomyśle. Lieberman napisał scenariusz razem z Zakiem Pennem.

Free Guy - nowa data premiery wyznaczona jest na 13 sierpnia 2021 roku.