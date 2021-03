Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera kontra wersja Whedona. Jak wiele mamy różnic?

Warner Bros.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera jest sytuacją niecodzienną w branży filmowej. Po latach HBO Max pozwoliło Snyderowi na dokończenie własnej wizji na film superbohaterski o Lidze Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że ze względu na rodzinną tragedię, reżyser musiał przerwać swoją pracę na planie produkcji i do jej dokończenia wybrany został Joss Whedon. Były twórca filmowych Avengers zaplanował wtedy kosztowne dokrętki i zmieniał film według swojego uznania, ale prawdopodobnie także według wytycznych studia.

Ostatecznie do kin trafił więc film bez spójnej wizji, w której mieszało się podejście Snydera i Whedona. W sieci rozpoczął się ruch fanów, którzy zachęcali lub domagali się wersji nazwanej Snyder Cut. Wreszcie doszło to do skutku i dziś wszyscy na świecie mogą zobaczyć wszystkie pomysły Snydera na Ligę Sprawiedliwości. Jako fani mamy niepowtarzalną okazję do porównania dwóch różnych podejść i pomysłów na film. Choć fabularnie wciąż są to bardzo podobne produkcje, to jednak wiele różnic jest chociażby w montażu poszczególnych scen lub widzimy wiele nowych ujęć i sekwencji. Sprawdziliśmy wiele z takich elementów i bez wartościowania na temat słuszności twórczych wyborów, prezentujemy wam dodane, usunięte i zmienione sceny z filmu Liga Sprawiedliwości.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera kontra wersja Jossa Whedona

Zacznijmy od tego, że zmieniony został format filmu Snydera. Twórca postanowił zaprezentować swój obraz w proporcji 4:3, ponieważ kręcił z myślą o kinach IMAX.