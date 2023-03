Friends - czy Ross był toksyczny? Psycholożka nie zostawia na nim suchej nitki

1x07 – Ten, w którym Chandler utknął w pomieszczeniu z bankomatem z supermodelką Jill Goodacre. Bawią przede wszystkim myśli bohatera, które słyszmy w tle. Dochodzi do kilku zabawnych sytuacji – np. do tej z gumą do żucia. Komentarze Chandlera rozśmieszają do łez.