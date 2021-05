Friends: The Reunion - zwiastun programu. Przyjaciele znowu razem i w otoczeniu gwiazd!

fot. materiały prasowe

Friends: The Reunion to oczekiwany program specjalny platformy HBO Max, w którym cała główna obsada serialu Przyjaciele spotkała się po latach, by opowiadać o kultowej produkcji i ją celebrować. Na ekranie więc pojawią się Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) oraz David Schwimmer (Ross). Program by kręcony w tym samym budynku, w którym filmowan Przyjaciół wiele lat temu.

W programie pojawią się fani będący znany i rozpoznawalnymi gwiazdami. Na liście podanej przez HBO Max są David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon i Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion - zwiastun

Za reżyserię programu odpowiada Ben Winston. Marta Kauffman, Kevin Bright i David Crane czyli producenci Przyjaciół, są producentami wykonawczymi.

Friends: The Reunion - premiera w USA odbędzie się 27 maja 2021 roku. Data premiery w Polsce na obecną chwilę nie jest znana.