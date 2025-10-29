Dodatek Z Popiołów na krótkiej rozgrywce. Zobacz fabularne DLC do Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft

W dodatku Z Popiołów do gry Avatar: Frontiers of Pandora gracz wciela się w postać So’leka – doświadczonego wojownika Na’vi z klanu Trr’ong, który po dramatycznym ataku RDA i ich brutalnych sojuszników z Klanu Popiołów zostaje rozbity i zmuszony do walki o przetrwanie oraz odnalezienie rozproszonych bliskich. Akcja rozgrywa się w zdewastowanym i okupowanym Lesie Kinglor oraz nowym subregionie – Rozpadlinach. To unikalne tło pozwala grze na wprowadzenie cięższego klimatu oraz niespotykanej dotąd brutalności w walce.

Dodatek wprowadza możliwość gry w trybie trzecioosobowym, zapewniając świeże doznania oraz szersze spojrzenie na świat i własną postać w Avatar: Frontiers of Pandora. Nowe mechaniki obejmują ulepszoną walkę, lepsze korzystanie z banshee w powietrzu, opcje skradania się oraz otwartą konfrontację na polu bitwy. Gracze mogą także spodziewać się nowych bossów, ekspansywnych bitew oraz pełnych emocji zadań związanych z przetrwaniem.

Fragment rozgrywki Z Popiołów możemy zobaczyć na pierwszym materiale promującym fabularne rozszerzenie. Na więcej będziemy musieli poczekać do 20 listopada. Wtedy Ubisoft pokaże dłuższy materiał przedstawiający gameplay.

DLC zaprojektowano we współpracy z twórcami filmu Avatar: Ogień i Popiół, co pozwoliło scalić wątki fabularne, postaci oraz klimat obu produkcji w spójną całość. Premiera rozszerzenia tego samego dnia, co kinowy debiut - 19 grudnia.