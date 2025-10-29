Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dodatek Z Popiołów na krótkiej rozgrywce. Zobacz fabularne DLC do Avatar: Frontiers of Pandora

Nowe rozszerzenie do gry Avatar: Frontiers of Pandora o nazwie Z Popiołów zapowiada fascynujący rozwój świata Pandory.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  zwiastun 
avatar: frontiers of pandora
Avatar: Frontiers of Pandora Z Popiołów DLC Ubisoft
Reklama

W dodatku Z Popiołów do gry Avatar: Frontiers of Pandora gracz wciela się w postać So’leka – doświadczonego wojownika Na’vi z klanu Trr’ong, który po dramatycznym ataku RDA i ich brutalnych sojuszników z Klanu Popiołów zostaje rozbity i zmuszony do walki o przetrwanie oraz odnalezienie rozproszonych bliskich. Akcja rozgrywa się w zdewastowanym i okupowanym Lesie Kinglor oraz nowym subregionie – Rozpadlinach. To unikalne tło pozwala grze na wprowadzenie cięższego klimatu oraz niespotykanej dotąd brutalności w walce.

Dodatek wprowadza możliwość gry w trybie trzecioosobowym, zapewniając świeże doznania oraz szersze spojrzenie na świat i własną postać w Avatar: Frontiers of Pandora. Nowe mechaniki obejmują ulepszoną walkę, lepsze korzystanie z banshee w powietrzu, opcje skradania się oraz otwartą konfrontację na polu bitwy. Gracze mogą także spodziewać się nowych bossów, ekspansywnych bitew oraz pełnych emocji zadań związanych z przetrwaniem.

Fragment rozgrywki Z Popiołów możemy zobaczyć na pierwszym materiale promującym fabularne rozszerzenie. Na więcej będziemy musieli poczekać do 20 listopada. Wtedy Ubisoft pokaże dłuższy materiał przedstawiający gameplay.

DLC zaprojektowano we współpracy z twórcami filmu Avatar: Ogień i Popiół, co pozwoliło scalić wątki fabularne, postaci oraz klimat obu produkcji w spójną całość. Premiera rozszerzenia tego samego dnia, co kinowy debiut - 19 grudnia.

Źródło: Ubisoft

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  zwiastun 
avatar: frontiers of pandora
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Avatar
-

Animacja w świecie Avatara? James Cameron po pierwszych rozmowach!

Reżyser Avatara, James Cameron chciałby rozszerzyć franczyzę Avatara o animację - rozmawiał już o...

Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół – plakat ujawnia złoczyńcę. Zwiastun tylko w kinach!

Avatar: Ogień i popiół, czyli trzecia część niezwykle popularnej serii Jamesa Camerona, ru...

Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy
Powiązane gry

Najnowsze

1 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

2 Spider-Man Knull
-

Znani superbohaterowie w mrocznej odsłonie. Szpony, zęby i rogi to dopiero początek

3 The Boys - ranking sezonów
-

Ranking sezonów z franczyzy The Boys. Jak ocenili je widzowie i krytycy?

4 Cmętarz zwieżąt - okładka
-

6 ulubionych książek R.L. Stine'a. Autor Ulicy Strachu i Gęsiej skórki zdradza swoją TOP-kę

5 One Piece - wątek Egghead
-

One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

6 YouTube
-

YouTube zaostrza zasady. Zmiany dotkną twórców materiałów o grach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV