Frostpunk - gra planszowa hitem Kickstartera. Projekt sfinansowano błyskawicznie

11bit Studios

Frostpunk to strategia z elementami survivalu, która trafiła na PC w roku 2018, a później doczekała się również wersji konsolowej. Na tym jednak nie koniec rozwoju marki, bo na Kickstartera trafiła gra planszowa na podstawie produkcji polskiego studia. Projekt ten okazał się ogromnym sukcesem i zakładaną kwotę, czyli 200 tysięcy euro, zebrano zaledwie w 54 minuty. Aktualnie na koncie twórców jest już znacznie więcej, bo ponad 600 tysięcy euro, a do końca zbiórki zostało jeszcze 21 dni.

Frostpunk: The Board Game to gra dla od 1 do 4 graczy, w której kluczem do sukcesu będzie odpowiednie zarządzanie nie tylko infrastrukturą, ale też mieszkańcami naszej postapokaliptycznej osady. Podstawową wersję planszówki można otrzymać za wsparcie akcji kwotą 75 euro. Wysyłka planowana jest na październik 2021 roku.

W naszych najśmielszych snach nie myśleliśmy, że projekt zostanie sfinansowany tak szybko. Frostpunk to znana marka i możemy zagwarantować, że adaptacja bez prądu, tak jak pierwowzór, będzie oferować rozgrywkę skupiającą się na strategicznych decyzjach i ponurej narracji. Dla nas rozpoczęcie kampanii to tylko początek drogi, ale jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że produkujemy tę grę dla tak wspaniałej społeczności. Z głębi serca dziękujemy Wam za tak ciepłe jej przyjęcie - mówi Jakub Wiśniewski, prezes Glass Cannon Unplugged.