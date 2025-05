Zagadka mocy Dooma w Avengers: Doomsday rozwiązana? To tę potęgę ma przejąć

Marvel

Reklama

Nie ma dnia, by fani Marvela nie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób Doktor Doom w Avengers: Doomsday wejdzie w posiadanie mocy, które pozwolą mu walczyć jak równy z równym z Najpotężniejszymi Superbohaterami na Ziemi i ich sojusznikami. Teraz serwis Screen Rant podzielił się niezwykle intrygującą teorią na ten temat, która naprawdę klarowanie tłumaczy, skąd nadchodzący złoczyńca MCU będzie czerpał swoją siłę.

Podstawą dziennikarskich spekulacji jest zdjęcie, które Robert Downey Jr. zamieścił kilkanaście dni temu na Instagramie. Wśród kilku przedmiotów, które są "niezbędnym wyposażeniem na stanowisku pracy jako Doom", możemy dostrzec pewien komiks. Spójrzcie sami:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) ROZWIŃ ▼

Rzeczonym komiksem jest Doom #1 ze scenariuszem Jonathana Hickmana, będącego również autorem Tajny wojen, które staną się podstawą filmu z 2027 roku o tym samym tytule. We wspomnianym zeszycie Doktor Doom zostaje przedstawiony jako bohater, który staje do walki z Galactusem - by go pokonać, wchodzi w posiadanie mocy płynących z zaaplikowania sobie serum superżołnierza, zwielokrotniając je później do niespotykanej skali po przejęciu siły Celestian.

Screen Rant zakłada, że właśnie taki katalog mocy Dooma - serum, które powołało do istnienia Kapitana Amerykę, i potęga uznawanych za boskie istoty Celestian - mógłby zgrabnie łączyć się z dotychczasowymi wydarzeniami MCU, nie wymagając tworzenia nowych wątków. Zauważmy, że oba źródła siły pojawiały się w Kinowym Uniwersum Marvela relatywnie niedawno: serum miało wpływ na Sentry'ego w Thunderbolts*, z kolei do mającego zniszczyć naszą planetę, później unicestwionego Tiamuta, jednego z Celestian, odwołano się w Kapitanie Ameryce 4. Nikogo nie trzeba też specjalnie przekonywać, że geniusz Dooma pozwoli mu ujarzmić obie potęgi na poziomie technologicznym.

Dziennikarze idą nawet krok dalej, wychodząc z założenia, że Doktor Doom napędzany boską mocą wszechpotężnej kosmicznej rasy mógłby w Avengers: Secret Wars zostać pokazany jako znany z komiksów Bóg Imperator Doom, władca Bitewnego Świata. Do tego celu nie byłaby już potrzebna siła nieobecnych jeszcze w MCU Beyondersów (ten wątek poruszono w powieściach graficznych), a właśnie Celestian, innych istot obdarzonych w świecie Marvela boskimi przymiotami.

Marvel - które postacie uniwersum są najpotężniejsze?

Avengers: Doomsday zadebiutuje na ekranach kin 18 grudnia przyszłego roku.