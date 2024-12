Joker: Folie à deux to jeden z najlepszych filmów 2024 rok. Tak twierdzi znany reżyser

fot. IMDb

Reklama

Pisaliśmy już o tym, że Quentin Tarantino publicznie bronił filmu Joker: Folie a deux, nazywając go wybitnym dziełem. Teraz do grona jego zwolenników dołącza kolejny uznany reżyser, John Waters, który określił jeden z najbardziej krytykowanych filmów 2024 roku jako jedno z najlepszych dzieł ostatnich miesięcy.

Joker 2 – John Waters staje w obronie filmu

John Waters, twórca kultowych produkcji takich jak Różowe flamingi i Lakier do włosów, uwzględnił Jokera 2 na swojej liście TOP 10 filmów roku, opublikowanej na łamach portalu Vulture. Reżyser nie szczędził mocnych słów w odpowiedzi na krytykę filmu:

- W końcu historia miłosna, która do mnie przemawia. Szalona, przemyślana, błyskotliwie wyreżyserowana, tyle palenia! To jakby połączenie filmu Więzienny rock z musicalami Busby'ego Berkeleya i wpływem wydarzeń z 11 września. To prawdziwa rozrywka! Zakończenie sprawia, że pokręcisz głową z niedowierzaniem. Głupi krytycy. Gaga jest znakomita!

Na liście Watersa znalazły się również takie tytuły jak Love Lies Bleeding, Brutalist, Emilia Perez, Hard Truths i Queer.

Wynik finansowy filmu Joker 2

Joker: Folie à Deux niedawno zakończył swoją globalną emisję w kinach, zarabiając 206 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 200 milionów. Mimo to film zanotował ogromne straty finansowe, głównie z powodu wysokich kosztów marketingu i dystrybucji, które znacznie przekroczyły oczekiwania.