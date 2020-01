Frostpunk: The Last Autumn - nowe wideo z dodatku. Zobacz też świetny cosplay

Frostpunk: The Last Autumn to dodatek do świetnie ocenianej gry z 2018 roku, w którym gracze przejmują kontrolę nad postapokaliptyczną osadą i muszą walczyć o jej przetrwanie. W tym celu konieczne jest nie tylko zarządzanie zasobami, dbanie o odpowiednią temperaturę i rozbudowa infrastruktury, ale też i podejmowanie trudnych decyzji moralnych. Rozszerzenie będzie fabularnym prequelem, który pokaże tytułową "ostatnią jesień" przed nadejściem wyniszczającej, apokaliptycznej zimy.

W sieci pojawiło się wideo z komentarzem Jakuba Stokalskiego z 11bit Studios. 12-minutowy materiał prezentuje rozgrywkę z dodatku.

The Last Autumn zadebiutuje na PC już 21 stycznia. 11bit Studios, z okazji nadchodzącej premiery, nawiązało współpracę z profesjonalną cosplayerką Moosefix, która wcieliła się w jedną z postaci z tego uniwersum - Effie MacLachlan, którą po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w pierwszym zwiastunie rozszerzenia.

Spędziłam setki godzin grając we Frostpunka. Apokaliptyczny, angielski setting, powstały w wyniku załamania klimatu, sprawia, że czuję się tu jak w domu. Dlatego fakt, że mogłam ożywić jedną z postaci z gry i pracować z 11 bit studios, to dla mnie ogromny przywilej. Wprost nie mogę doczekać się premiery The Last Autumn - mówi Moosefix.

Frostpunk: The Last Autumn - Moosefix jako Effie MacLachlan