World of Warcraft: The War Within - efektowne wideo przypomina o nadchodzącym rozszerzeniu

fot. Blizzzard

Blizzard opublikował w sieci klimatyczny, filmowy materiał z The War Within, czyli nadchodzącego rozszerzenia do World of Warcraft. Tym razem zdecydowano się jednak nie zdradzać zbyt wiele na temat historii i zamiast tego wideo prezentuje postacie, które reprezentują różne istotne frakcje z dodatku, w tym nową grywalną rasę, Earthen i armię Arathi.

World of Warcraft: The War Within zadebiutuje 27 sierpnia (23.08 wystartuje wczesny dostęp). Dodatek zabierze graczy do świata znajdującego się pod powierzchnią Azeroth. Wprowadzona zostanie w nim również między innymi nowa klasa sprzymierzona, Earthen, a także szereg innych zmian i nowości, takich jak talenty bohaterskie czy nowa aktywność o nazwie Delves, w której będzie można wziąć udział solo lub u boku 4 innych osób. Oczywiście nie zabraknie też zupełnie nowych lokacji, zadań, lochów i rajdów.