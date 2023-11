Furiosa - tak wygląda Anya Taylor-Joy jako główna bohaterka. Już w nocy zwiastun!

IMDb

Na odbywającym się w brazylijskim Sao Paulo konwencie CCXP już dziś w nocy odbędzie się panel poświęcony filmowi Furiosa, prequelowi produkcji Mad Max: Na drodze gniewu, który ukaże przeszłość tytułowej bohaterki - w rolę jej młodszej wersji wcieli się Anya Taylor-Joy. Obecni na miejscu dziennikarze zrobili zdjęcia materiałów promocyjnych nadchodzącego dzieła; jeden z nich oferuje nam pierwsze spojrzenie na ekranową Furiosę. Spójrzcie sami:

Furiosa - pierwsze zdjęcia promocyjne

Furiosa - zdjęcia materiałów promocyjnych

Sama Taylor-Joy pojawi się w Sao Paulo, podobnie jak Chris Hemsworth. Wciąż nie wiemy, w kogo w historii wcieli się ten ostatni - nie jest wykluczone, że sportretuje on młodszego Wiecznego Joe, którego w Na drodze gniewu zagrał Hugh Keays-Byrne.

Furiosa, którą także reżyseruje twórca ostatniego Mad Maxa, George Miller, ma pokazać początki działalności Wiecznego Joe - w tym to, w jaki sposób zjednoczył on wojowników do walki z portretowaną przez Taylor-Joy postacią i znanym z Na drodze gniewu Maxem.

W nocy, najprawdopodobniej między północą a godz. 1:00 polskiego czasu, do sieci trafi zwiastun przyszłorocznej produkcji.

Furiosa ma mieć swoją światową premierę 22 maja 2024 roku podczas festiwalu w Cannes.