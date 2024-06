Furiosa zjedzona przez Garfielda. Ciąg dalszy porażki w box office

fot. Warner Bros.

Reklama

Animacja Garfield w drugi weekend wyświetlania w Ameryce Północnej zanotowała zaledwie 42% spadku frekwencji. To dało filmowi pierwsze miejsce z wynikiem 14 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku ma 51,5 mln dolarów. Na świecie nadal radzi sobie lepiej, bo osiągnięto 27,1 mln dolarów wpływów (razem 100,7 mln dolarów). Sumując na koncie znakomite 152,2 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.

Co ciekawe, Garfield jest wymieniany w zestawieniach box office na świecie jako film, który podbił Polskę. W weekend zebrał u nas 2,4 mln dolarów.

Źródło: Sony Pictures Entertainment

Istoty fantastyczne - box office

Film familijny tym razem na drugim miejscu. Istoty fantastyczne notują spadek zainteresowanie o tylko 33%, a to przełożyło się na 10,8 mln dolarów w Ameryce Północnej. Do tej pory zebrano 80.4 mln dolarów. Na świecie radzi sobie podobnie - 11 mln dolarów (51,6 mln dolarów do tej pory). Sumując na koncie 138 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów, więc nadal producenci nie mają powodów do zadowolenia.

fot. materiały prasowe

Furiosa - box office

Tak, jak wspomnieliśmy w tytule Garfield zjadł Furiose, która radzi sobie słabo i spada z pierwszego na trzecie miejsce w zestawieniu. Zanotowano 59% spadku frekwencji w Ameryce Północnej i to przełożyło się na wynik 10,75 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku ma 49,7 mln dolarów.

Na świecie lepiej, bo spadek to tylko 38% - co dało wynik 21 mln dolarów (do tej pory 64,7 mln dolarów). Sumując, na koncie 114,4 mln dolarów przy budżecie 168 mln dolarów. Przy tak niskich wpływach (i spadkach w kolejnych dniach/tygodniach) nie ma szans na zwrot kosztów i ta produkcja wygeneruje straty finansowe. Aby wyjść na zero, trzeba by było zebrać w skali globalnej szacunkowe 400 mln dolarów.

Zobacz także:

foto. materiały prasowe

Królestwo Planety Małp - box office

Królestwo Planety Małp cały czas notuje bardzo niskie spadki frekwencji. Tym razem to 34%. W weekend w Ameryce Północnej zebrano 8,8 mln dolarów (razem 139,9 mln dolarów). Na świecie natomiast radzi sobie jeszcze lepiej, bo spadek to tylko 28%. Zebrano 15,2 mln dolarów z 52 krajów (razem 197,1 mln dolarów). Sumując, na koncie znajduje się kwota 337,1 mln dolarów przy budżecie 160 mln dolarów. Wciąż jest szansa na sukces.