Furiosa - kiedy rozgrywa się akcja filmu? George Miller podaje dokładną liczbę

Warner Bros.

Reklama

Kilka dni temu w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego filmu Furiosa, będącego prequelem produkcji Mad Max: Na drodze gniewu. Jak do tej pory nikt oficjalnie nie potwierdził, kiedy toczy się akcja przyszłorocznej, ekranowej opowieści - aż do teraz. W wywiadzie dla serwisu Omelete zrobił to sam reżyser George Miller, który wyjawił, że wydarzenia Furiosy rozgrywają się dokładnie 15 lat przed historią ukazaną w Na drodze gniewu:

Ta historia dzieje się 15 lat przed ostatnim Mad Maxem i bezpośrednio do niego prowadzi. Owszem, Max jest w tej opowieści, czai się gdzieś w tym świecie, ale to głównie opowieść o tym, jak Furiosa stała się Furiosą. Wiele fragmentów produkcji widzowie mogą już znać, ale będą też całkowicie nowe, których wcześniej nie widzieliśmy.

Mad Max: Na drodze gniewu - zdjęcia zza kulis filmu

Mad Max: Na drodze gniewu

Przypomnijmy oficjalny opis fabuły Furiosy:

Gdy świat upadł, młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez watażkę wojennego Dementusa. Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Wieczny Joe. Podczas wojny dwóch tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Zobacz także:

Furiosa zadebiutuje na ekranach kin 24 maja 2024 roku.