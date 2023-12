Furiosa - Chris Hemsworth chwali reżysera. Każda scena akcji została drobiazgowo zaplanowana

fot. materiały prasowe

Reklama

Na CCXP 23 w Brazylii Warner Bros. zaprezentował pierwszy zwiastun Furiosa: Saga Mad Max. Po panelu gwiazdy widowiska, czyli Chris Hemsworth i Anya Taylor-Joy wzięli udział w rozmowie, w której padło wiele ciepłych słów w kierunku George’a Millera. Hemsworth ujawnił, że reżyser dbał na planie o każdy najmniejszy szczegółów, aby film był ekscytujący dla widzów. Filmowiec miał jasną wizję, którą realizował od początku do końca, dlatego podczas produkcji nie było miejsca i czasu na zmiany, czy nagrywanie alternatywnych ujęć, aby podczas montażu można było uratować film w razie niepowodzenia.

Furiosa - Chris Hemsworth zachwycony pracą z Georgem Millerem

Chris Hemsworth przyznał, że praca z Georgem Millerem różniła się od produkcji filmów z innymi reżyserami:

Kiedy kręcisz film akcji, często próbujesz różnych rzeczy, eksperymentujesz i starasz się, aby sekwencje były jak największe i najbardziej imponujące. Masz też do dyspozycji duble i inne opcje, co może być wyczerpujące. Podejście do pracy George’a Millera było odświeżające, gdyż każda pojedyncza klatka została przez niego najpierw przemyślana. Każde ujęcie było konieczne; miało służyć całości. To wszystko było częścią wspanialszego planu, więc nie było tu żadnego marnotrawstwa.

Aktor dodał, że wszystko co zobaczymy na ekranie, ma służyć rozwojowi fabuły i podróży bohaterów:

Wszystko, co widzisz, jest niezbędne, ma znaczenie i wspiera podróż bohaterów, narrację i główny wątek filmu, a na swój sposób było to wyczerpujące. Wszyscy pojawiliśmy się na planie i byliśmy gotowi zaryzykować, wyjść poza schemat, aby służyć tej przygodzie, temu filmowi i tej serii, która istnieje już od czterdziestu kilku lat.

Furiosa - fabuła

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w Fury Road. Gdy świat upadł, młoda Furiosa (Taylor-Joy) zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa (Hemsworth). Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Furiosa - premiera została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.