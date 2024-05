Furiosa: Saga Mad Max - pierwsze recenzje. "Cóż za zaszczyt, że możemy być tego świadkami"

fot. materiały prasowe

Pojawiły się pierwsze recenzje wyczekiwanego filmu Furiosa: Saga Mad Max. Krytycy odpowiadają, czy prequelowi udało się do dorównać hitowi Na drodze gniewu, jak Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth poradzili sobie z zadaniem, a także czy George Miller nadal ma w sobie "to coś".

Furiosa - pierwsze recenzje

W chwili pisania tego artykułu Furiosa: Saga Mad Max ma 87% pozytywnych opinii profesjonalnych krytyków i średnią ocen 8.60 na 10. Z pierwszych recenzji krytyków wynika, że mamy do czynienia z genialnym filmem. Nie wydaje się zrobiony na siłę, tylko po to, by wykorzystać znaną markę, o co mogło obawiać się wielu widzów w dobie zasypania rynku wszelkiego rodzaju rebootami, sequelami i prequelami. Za to George Miller wykorzystał okazję, by rozbudować uniwersum, a każdy nowy element wydaje się interesujący i przemyślany. Recenzenci chwalą też występy aktorskie, szczególnie Anyę Taylor-Joy i Chrisa Hemswortha.

George Miller "Po 45 latach w branży,wciąż pokazuje wszystkim, jak to się powinno robić. Cóż za zaszczyt, że możemy być tego świadkami" — John Nugent z Empire Magazine

"Furiosa to oszałamiające osiągnięcie. Hiperrealistyczna wizja apokalipsy, grecki mit przerobiony na ogromny hit kinowy" — Hoai-Tran Bui z Inverse

"Kolejna szalona i grzmiąca kinowa przejażdżka! George Miller po raz kolejny urzeka epickimi sekwencjami akcji i niezapomnianymi postaciami, czego efektem jest niesamowity prequel, który rozszerza i eksploruje Pustkowie "— Fico Cangiano z CineXpress

Furiosa - akcja, efekty specjalne, zdjęcia

Jak zwykle, George Miller stworzył prawdziwe kinowe widowisko, które zasługuje na to, by obejrzeć je na dużym ekranie. Możemy więc spodziewać się spektakularnych scen akcji i niesamowitych widoków. Wygląda zresztą na to, że popisy kaskaderskie są jednym z najmocniejszych aspektów filmu - są odważne i pomysłowe.

Po raz kolejny mamy do czynienia z zadziwiającym poziomem popisów kaskaderskich i efektów wizualnych, utrzymujących poziom przez 148 minut seansu, z co najmniej sześcioma odważnymi elementami, które trzeba zobaczyć, by w nie uwierzyć. Często twoje oczy nie będą w stanie w pełni zrozumieć tego, co widzą, czy jak to jest możliwe. — John Nugent, Empire Magazine

Warto jednak wspomnieć, że pojawiły się także słowa krytyki, choć są w mniejszości:

"Trzeba powiedzieć, że choć wyczyny kaskaderskie są często spektakularne, to oprawa wizualna pogorszyła się, gdy miejsce mistrza Johna Seale’a zajął Simon Duggan. Na pewno jest utalentowany, ale nie jest w stanie do końca ukryć wielu oczywistych efektów CGI i rzeczy związanych ze studiem nagrań dźwięku" — David Rooney, Hollywood Reporter

"Wydaje się, że film bardziej skupia się na wyszukanych i chwilami nadmiernie zdigitalizowanych elementach rozszerzających Pustkowie Millera, a nie ludziach, którzy je zamieszkują. Przypomina to trochę Marvela" — Owen Gleiberman, Variety

Furiosa - czy dorównuje Na drodze gniewu?

Choć zdania są podzielone, to jednak większość krytyków uważa, że Furiosa: Saga Mad Max nie jest tak dobra, jak Mad Max: Na drodze gniewu. Choć oba filmy mają taką samą estetykę i uzupełniają się wzajemnie, to jednak pierwsze widowisko George'a Millera wciąż jest dla wielu niedoścignionym ideałem.

"Furiosa jest dużym krokiem w tył po Mad Max: Na drodze gniewu. Film z 2015 roku natychmiast stał się klasykiem kina akcji, miał w sobie siłę, powagę i niesamowite tempo, z kolei piąta część dystopijnej sagi toczy się z przerwami, niewielkim napięciem i bez płynności narracji, a jej bezkształtność jej spotęgowana przez pretensjonalną strukturę rozdziałów" — David Rooney, Hollywood Reporter