Furiosa: Saga Mad Max w nowym zwiastunie. Czyste szaleństwo na pustkowiu

fot. Warner Bros. Discovery

W amerykańskim serwisie Fandango ruszyła sprzedaż biletów na Furiosa: Saga Mad Max. Film będzie miał swoją oficjalną premierę dopiero pod koniec bieżącego miesiąca, ale wcześniej zadebiutuje na festiwalu filmowym w Cannes. Aby zachęcić widzów do zakupu biletów, Warner Bros. opublikował nowy zwiastun, który prezentuje film w akcji. Materiał w większości złożony jest ze scen, które mieliśmy już okazję zobaczyć w poprzednich trailerach, ale znalazło się również miejsce dla nowych ujęć. Zachęca Was taka promocja Furiosy do wybrania się do kina?

Furiosa: Saga Mad Max - zwiastun

Furiosa

Furiosa: Saga Mad Max - fabuła

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w Na drodze gniewu. Gdy świat upadł, młoda Furiosa (Anya Taylor-Joy) zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa (Chris Hemsworth). Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Furiosa: Saga Mad Max - premiera została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.