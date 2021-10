Furioza - fragment pokazuje walkę. Emocje i transformacja Damięckiego [TYLKO U NAS]

fot. Kino Świat

Tylko u nas zobaczycie fragment filmu Furioza, w którym dochodzi do walki policjantki (Weronika Książkiewicz) z ważną postacią w środowisku pseudokibiców (Mateusz Damięcki). Wideo przede wszystkim pokaże Wam coś, czego często nie oglądacie w polskim kinie, czyli bardzo imponującą fizyczną przemianę aktora do roli.

Furioza - fragment

Czy warto obejrzeć? Zapewniamy, że film to jedno z wielkich pozytywnych zaskoczeń roku. Przeczytajcie naszą recenzję.

Furioza - o czym film?

Opis dystrybutora Kino Świat wygląda następująco: wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.

W obsadzie są Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz, Mateusz Damięcki, Janusz Chabior, Łukasz Simlat, Szymon Bobrowski, Wojciech Zielinski czy Sebastian Stankiewicz.

Furioza - premiera w polskich kinach odbędzie się 22 października 2021 roku.