Cronos: The New Dawn nie zawiedzie fanów horrorów? Ten gameplay na to wskazuje!

fot. Bloober Team

Cronos: The New Dawn to nadchodzący survival horror od polskiego studia Bloober Team. Produkcja doczekała się już kilku zwiastunów, jednak tym razem twórcy udostępnili dłuższy materiał wideo, prezentujący obszerne fragmenty rozgrywki.

Opublikowany na oficjalnym kanale studia film trwa ponad 10 minut i pokazuje eksplorację dwóch mrocznych, upiornych lokacji: Islands in the Mist oraz The Hospital. Gameplay daje również okazję, by lepiej zapoznać się z przerażającymi przeciwnikami, systemem walki oraz mechanikami, które okażą się kluczowe w walce o przetrwanie w tym nieprzyjaznym świecie.

Cronos: The New Dawn to trzecioosobowy horror, w którym gracze trafiają do ponurego świata dotkniętego Zmianą – tajemniczym kataklizmem, który na zawsze odmienił losy ludzkości. W trakcie rozgrywki natkniemy się na przerażające monstra, zdolne pochłaniać ciała innych martwych stworzeń, co czyni je jeszcze bardziej niebezpiecznymi.

Gra zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery nie została jednak ujawniona.