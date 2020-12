Galactus nie pożarł planety bo... dostrzegł małe dzieci i ptaszki na niebie. Przemiana złoczyńcy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Czytelnicy komiksów Marvela zdążyli już zauważyć, że w ostatnim czasie coś dziwnego dzieje się z Galactusem. Przypomnijmy, że na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy jego różne wersje ze świata powieści graficznych były zabijane przez Thora i Hulka, natomiast w serii Fantastic Four: Antithesis twórcy przy katalogu jego mocy zaczęli już majstrować bez większych sentymentów. Najnowszym na to dowodem jest 4. odsłona całego cyklu.

We wspomnianej opowieści Galactus musi mierzyć się ze złoczyńcą znanym jako Antyteza, dysponującym potęgą porównywalną do tej Pożeracza Światów. Ten ostatni zdawał sobie sprawę z nieuchronnej porażki; najpierw więc poprosił o pomoc Silver Surfera, by następnie zyskać nieoczekiwane wsparcie ze strony odwiecznych wrogów, Fantastycznej Czwórki.

Pierwsza Rodzina Marvela pomogła co prawda pokonać rywala Galactusa, lecz jednocześnie Reed Richards wszedł w posiadanie mocy Pożeracza Światów. Mr. Fantastic chciał w ten sposób uchronić niezliczone planety przed głodem złoczyńcy, nie godząc się na dalsze przekazywanie potęgi. Dopiero po namowach Surfera zdecydował się ją ostatecznie zwrócić pierwotnemu właścicielowi - w tym miejscu pojawia się jednak pewien haczyk.

Lider Fantastycznej Czwórki zostawił bowiem we wszechpotężnej Kosmicznej Mocy cząstkę własnej świadomości - tak małą, że Galactus nigdy nie będzie w stanie jej odkryć. Jej wielkość nie ma jednak specjalnego znaczenia; to właśnie dzięki niej Pożeracz Światów przeszedł moralną metamorfozę, stając się istotą zdolną do wybudzenia w sobie empatii i dostrzegania piękna we wszechświecie.

W finale historii widzimy scenę, w ramach której Galactus rozważa zjedzenie kolejnej planety. Ostatecznie jednak z tego rezygnuje, dostrzegając całe rodziny obcych, śmiejące się i bawiące ze sobą dzieci czy szybujące w przestworzach stworzenia.

Fantastic Four: Antithesis #4 - plansze

Nie wiemy na razie, czy zmiana w Galactusie jest trwała. Wiele wskazuje jednak na to, że tak, zważywszy na ostatnie zabiegi twórców Marvela.