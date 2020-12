Nowym Daredevilem jest [SPOILER] - to już oficjalne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Niedawno informowaliśmy Was, że komiksowy Matt Murdock (warto dodać, że sądzony w stroju Diabła Stróża) przyznał się do popełnienia morderstwa 2. stopnia i tym samym najbliższy czas spędzi w więzieniu - podczas jego nieobecności w roli obrończyni Hell's Kitchen mieliśmy zobaczyć Elektrę Natchios. Mało kto jednak spodziewał się, że ta ostatnia założy na siebie kostium Daredevila, stając się tym samym jego następczynią.

W zeszycie Daredevil #25 Elektra odwiedza Murdocka w więzieniu, by poinformować go, że odnalazła starożytną księgę, która może jej pomóc w walce z odbudowującą swoją pozycję organizacją Ręka. Sęk w tym, że Matt wcale nie chciał tego słuchać: nazwał Natchios morderczynią, stwierdzając jednocześnie, że jeśli chce ona odkupić dawne przewinienia, musi to udowodnić. Kobieta wzięła sobie te słowa do serca.

W finale opowieści widzimy więc sekwencję, w której Elektra walczy z przestępcami na ulicach Nowego Jorku w stworzonym przez siebie kostiumie Daredevila - na stroju widać nawet charakterystyczny symbol herosa. Zobaczcie sami:

Daredevil #25 - plansze

Co ciekawe, niektóre portale popkulturowe uznają również Elektrę za "nowego Tony'ego Starka". Wszystko przez to, że antybohaterka weszła w posiadanie wykradzionej braciom Stromwyn fortuny, dzięki której przejęła finansową kontrolę nad całym Hell's Kitchen.