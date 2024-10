Pierścienie Władzy - showrunnerzy o finale 2. sezonu. Adar, Nieznajomy i łzy Saurona

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

2. sezon serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy dobiegł końca. W finałowym odcinku, ale i na przestrzeni całego sezonu doszło do wielu ciekawych wydarzeń, które z perspektywy czasu zostały skomentowane przez showrunnerów produkcji Prime Video, Patricka McKaya oraz JD Payne'a.

Uwaga na spoilery w dalszej części tekstu!

Na początku finałowego odcinka pojawia się scena z udziałem króla Durina III, który ostatecznie zdejmuje Pierścień Władzy, który wzmagał jego chciwość i poświęca życie, aby uchronić swoje królestwo przed Balrogiem.

PAYNE: Postaci, które robią u Tolkiena złe rzeczy są czasami dobrymi ludźmi. Nie ma znaczenia, czy jesteś krasnoludem, elfem czy hobbitem - nie da się być tylko dobrym lub tylko złym. Mimo paru pomyłek króla Durina, dobro nadal w nim było.

W ostatnim odcinku Adar używa Pierścienia Galadrieli do zmiany swojej formy. Później proponuje jej sojusz, ale zostaje zdradzony przez własne dzieci i zamordowany podobnie do tego, jak zabito Saurona w 1. odcinku.

PAYNE: Przywrócił swoją piękną formę, nieśmiertelną twarz i to go poróżniło z dziećmi. Patrzyły na niego i myślały: "Już nie jesteś naszym ojcem. Jesteś elfem." To sprawia, że widzi on prawdę. Nie jest elfem. Jest ojcem orków. Tak żył i tak chciał żyć dalej. Oddaje więc Pierścień Galadrieli w nadziei na stworzenie sojuszu. Uwielbiamy te definiujące momenty. [...] Są tragiczne dla widowni. Pokazaliśmy na przestrzeni paru sekund, co by było gdyby Pierścień sprawił, że elfowie i orkowie zostają przyjaciółmi.

MCKAY: Może nie są przyjaciółmi, ale po prostu odchodzą w pokoju. Te postaci dopiero odkrywają, co te Pierścienie potrafią, a czego nie. Jest coś fajnego w tym, że Pierścień zmienił formę Adara, ale nie mógł wyplewić tego, co było w jego wnętrzu. Po zdjęciu Pierścienia ten mrok powraca. Jakakolwiek zła magia go nie zmieniła, to Pierścień nie jest od niej silniejszy.