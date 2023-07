Gamera: Rebirth - pełny zwiastun serialu anime. Netflix ma konkurenta Godzilli

fot. Netflix

Gamera: Rebirth to serial anime tworzony dla Netflixa, który ma liczyć sześć odcinków. Jest to wielki powrót Gamery, który zadebiutował w japońskich filmach w latach 60. Od zawsze był on uważany za głównego konkurenta Godzilli w walce o widza lubiącego oglądać gigantyczne potwory na ekranie.

Gamera: Rebirth - zwiastun

Na przestrzeni odcinków Gamera zmierzy się z pięcioma potworami. Są to Gyaos, Jiger, Zigra, Guilon oraz Viras. Będziemy obserwować te starcia z perspektywy trzech bohaterów z podstawówki, bo - jak fani Gamery wiedzą - potwór jest uważany za przyjaciela dzieci i miał z nimi specjalną więź.

Kan Takahama odpowiada za wygląd potworów, a Atsushi Tamura za postacie. W obsadzie japońskiego dubbingu są Hisako Kanemoto (Boko), Yoshitsugu Matsuoka (Joe), Aki Toyosaki (Junichi), Subaru Kimura (Brody), Mamoru Miyano (Tazaki) oraz Saori Hayami (Emiko).

Gamera: Rebirth - premiera w Netflixie odbędzie się 7 września 2023 roku.