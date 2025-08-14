Co wiemy o rządzących światem korporacjach z Obcy: Ziemia? Oto najważniejsze z nich
Noah Hawley w serialu Obcy: Ziemia rozwija budowanie świata przedstawionego uniwersum Obcego. Już nie tylko Weyland-Yutani się liczy, ale i nowa korporacja Prodigy. Co wiadomo o najważniejszych z nich? Oto krótka ściągawka.
Obcy: Ziemia zadebiutował w Polsce na Disney+ z dwoma odcinkami i już zaczął budowanie świata przedstawionego. Do tej pory w uniwersum Obcego Ziemia była zagadką, podobnie do rozmaitych korporacji, które się z niej wywodzą. Najpopularniejszą z nich jest bez wątpienia Weyland-Yutani, które pojawiało się w większości filmów z serii i odgrywało znaczącą rolę. Nowością jest za to Prodigy, czyli korporacja odpowiedzialna za "stworzenie" głównej bohaterki - Wendy. Noah Hawley w pierwszych odcinkach poświęcił trochę czasu na opowiedzenie o ziemskich korporacjach i zależnościach między nimi. Co trzeba o nich wiedzieć po obejrzeniu tych odcinków?
Co wiemy o korporacjach z Obcego?
Portal Screen Rant przedstawił informacje, które mamy na temat pięciu korporacji, które władają Ziemią i przestrzenią kosmiczną w uniwersum Obcego. O dwóch z nich mamy dość sporo informacji, ale pozostałe trzy to jedna wielka niewiadoma. Możliwe jednak, że Obcy: Ziemia z czasem opowie o nich więcej. Oto, co trzeba wiedzieć o korporacjach z Obcego.
5. Weyland-Yutani
To prawdopodobnie najlepiej znana korporacja ze świata Obcego, o której najwięcej wiadomo. To ona stała za podróżą Nostromo. Jest też wynikiem mariażu pomiędzy przedstawicielami obu grup - Weylanda oraz Yutani, ta druga pojawiła się w serialu Obcy: Ziemia. Yutani według Noah Hawleya jest kobiecą korporacją, gdzie władza jest przekazywana z matek na córki i tak dalej. Weyland-Yutani przyłożyło się też do podróży międzygwiezdnych i jest prekursorem dla androidów. Z serialu dowiedzieliśmy się, że korporacja kontroluje większość Ameryki Północnej i Południowej, a także Marsa i Saturna. Z kolei Obcy: Romulus zdradził prawdę na temat eksperymentów prowadzonych na ksenomorfach, które prawdopodobnie miały rezultować w stworzenie swoistej broni biologicznej.
