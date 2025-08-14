Reklama
placeholder

Co wiemy o rządzących światem korporacjach z Obcy: Ziemia? Oto najważniejsze z nich

Noah Hawley w serialu Obcy: Ziemia rozwija budowanie świata przedstawionego uniwersum Obcego. Już nie tylko Weyland-Yutani się liczy, ale i nowa korporacja Prodigy. Co wiadomo o najważniejszych z nich? Oto krótka ściągawka.
Autopromocja
tpb-vod

Noah Hawley w serialu Obcy: Ziemia rozwija budowanie świata przedstawionego uniwersum Obcego. Już nie tylko Weyland-Yutani się liczy, ale i nowa korporacja Prodigy. Co wiadomo o najważniejszych z nich? Oto krótka ściągawka.
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Obcy: Ziemia 
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Obcy: Ziemia 
Obcy: Ziemia fot. Disney+
Reklama

Obcy: Ziemia zadebiutował w Polsce na Disney+ z dwoma odcinkami i już zaczął budowanie świata przedstawionego. Do tej pory w uniwersum Obcego Ziemia była zagadką, podobnie do rozmaitych korporacji, które się z niej wywodzą. Najpopularniejszą z nich jest bez wątpienia Weyland-Yutani, które pojawiało się w większości filmów z serii i odgrywało znaczącą rolę. Nowością jest za to Prodigy, czyli korporacja odpowiedzialna za "stworzenie" głównej bohaterki - Wendy. Noah Hawley w pierwszych odcinkach poświęcił trochę czasu na opowiedzenie o ziemskich korporacjach i zależnościach między nimi. Co trzeba o nich wiedzieć po obejrzeniu tych odcinków?

Dlaczego Obcy: Ziemia wprowadził inne potwory? Nowe zapowiedzi sezonu

Co wiemy o korporacjach z Obcego?

Portal Screen Rant przedstawił informacje, które mamy na temat pięciu korporacji, które władają Ziemią i przestrzenią kosmiczną w uniwersum Obcego.  O dwóch z nich mamy dość sporo informacji, ale pozostałe trzy to jedna wielka niewiadoma. Możliwe jednak, że Obcy: Ziemia z czasem opowie o nich więcej. Oto, co trzeba wiedzieć o korporacjach z Obcego.

5. Weyland-Yutani

To prawdopodobnie najlepiej znana korporacja ze świata Obcego, o której najwięcej wiadomo. To ona stała za podróżą Nostromo. Jest też wynikiem mariażu pomiędzy przedstawicielami obu grup - Weylanda oraz Yutani, ta druga pojawiła się w serialu Obcy: Ziemia. Yutani według Noah Hawleya jest kobiecą korporacją, gdzie władza jest przekazywana z matek na córki i tak dalej. Weyland-Yutani przyłożyło się też do podróży międzygwiezdnych i jest prekursorem dla androidów. Z serialu dowiedzieliśmy się, że korporacja kontroluje większość Ameryki Północnej i Południowej, a także Marsa i Saturna. Z kolei Obcy: Romulus zdradził prawdę na temat eksperymentów prowadzonych na ksenomorfach, które prawdopodobnie miały rezultować w stworzenie swoistej broni biologicznej.

arrow-left
5. Weyland-Yutani
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,2

2025
Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia Sci-Fi
Powiązane osoby

Noah Hawley

Noah Hawley image

Najnowsze

1 Lepiej późno niż wcale
-

Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

2 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Dlaczego Obcy: Ziemia wprowadził inne potwory? Nowe zapowiedzi sezonu

3 Jedna bitwa po drugiej
-

Leonardo DiCaprio musiał zrezygnować z filmu. Tej roli żałuje najbardziej

4 Vampirina: Teenage Vampire
-

Disney stworzył live-action bajki o wampirach. Jest pierwszy zwiastun

5 25. Sean Bean (Boromir)
-

Jest zdjęcie! Sean Bean jako szeryf z Nottingham w nowym Robin Hoodzie

6 LEGO® Voyagers
-

LEGO Voyagers z datą premiery. Kiedy zagramy w tę kooperacyjną produkcję?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

10

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV