Games with Gold na maj 2021 zaprezentowane. Miłośnicy strategii będą zadowoleni

Do sieci trafiła już zapowiedź produkcji, które w maju pojawią się w usłudze Games with Gold. Cyfrowa biblioteka produkcji dostępnych w ramach abonamentu ponownie wzbogaci się o cztery tytuły i tym razem przypadną one do gustu przede wszystkim miłośnikom strategii, bo elementów tego gatunku można doszukać się w aż trzech grach z majowej aktualizacji.

Posiadacze konsol Xbox One i Xbox Series S/X otrzymają Armello, łączące elementy RPG, strategii, planszówki i karcianki oraz Dungeons 3, czyli strategię o zarządzaniu tytułowymi lochami. W ręce graczy z Xboksem 360 (na nowszych konsolach zagramy w nie dzięki wstecznej kompatybilności) trafi zaś strategia ekonomiczna Tropico 4 oraz pierwszy LEGO Batman.

Poniżej możecie zobaczyć pełną rozpiskę Games with Gold na maj 2021. Obok tytułów znajdziecie daty, od których daną grę można przypisać do konta.

Xbox One i Xbox Series S/X:

Armello (1-31 maja)

Dungeons 3 (16 maja - 15 czerwca)

Xbox 360:

LEGO Batman (1-15 maja)

Tropico 4 (16-31 maja