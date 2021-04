Resident Evil: Village - ostatnie demo gry dostępne będzie dłużej

Firma Capcom poinformowała w mediach społecznościowych, że zmienia plany związane z multiplatformowym demem Resident Evil: Village, które dostępnie będzie od 2 maja. W dalszym ciągu będzie pozwalało ono na zapoznanie się z wycinkiem rozgrywki (maksymalnie 60 minut), ale sama wersja demonstracyjna będzie do sprawdzenia dłużej, bo aż przez tydzień.

Fani już w przypadku pierwszego czasowego dema gry (nasze wrażenia TUTAJ) głośno krytykowali decyzję twórców, lecz ci pozostali nieugięci. Również drugie demo, które tym razem przenosiło nas do zamku, dostępne było przez kilka godzin.

Nadchodzące, multiplatformowe demo, w którym sprawdzimy obie lokacje (wioskę i zamek) dostępne będzie od 2 maja do 10 maja czasu polskiego.

Słyszeliśmy wasze opinie i rozszerzamy okres dostępu ostatniego, multiplatformowego dema Resident Evil Village - oznajmił wydawca na Twitterze.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021