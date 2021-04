The Last of Us - ujawniono nazwiska kolejnych reżyserów serialu HBO. Zaskoczenie?

Sony

Za serialową wersję The Last of Us odpowiedzialne jest Sony Pictures, Sony Productions oraz Naughty Dog. Za scenariusz odpowiedzialny jest Craig Mazin, twórca serialu Czarnobyl. Wszystko odbywać się będzie pod czujnym okiem twórcy gry, Neila Druckmanna. Zespół stojący za serią obiecywał wcześniej, że będzie prezentować historię Ellie i Joela zgodnie z materiałem źródłowym, rozwijając te elementy, na które w grze nie było miejsca.

Teraz portal Deadline donosi o zatrudnieniu reżysera i reżyserki odcinków produkcji. Będą to Jasmila Zbanic (Aida) i Ali Abbasi (Border), a zatem przedstawiciele kina niezależnego i to tego docenianego. Może to być nie tylko zaskoczenie, ale też obietnica artystycznego poziomu serialu. Odcinek pilotażowy wyreżyseruje Kantemir Balagov. Nie ujawniono liczby odcinków, którą wyreżyserują wymienieni twórcy. Przypomnijmy, że w rolach głównych pojawią się Pedro Pascal i Bella Ramsey.

Nie wiadomo ile odcinków będzie liczyć 1. sezon. Wśród producentów wykonawczych są Carter Swan, Carolyn Strauss, Evan Wells oraz Asad Qizilbash. Nie znamy też oficjalnej daty premiery serialu HBO oraz obsady. Wkrótce jednak powinniśmy poznać większą liczbę konkretów o serialowym The Last of Us.

fot. SIE