Games with Gold w marcu. Microsoft przedstawia nową ofertę

Końcówka lutego to czas na ujawnienie gier, które trafią do abonamentu Games with Gold w przyszłym miesiącu. Microsoft przedstawił ofertę i trzeba przyznać, że wypada ona całkiem atrakcyjnie i niemal każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Miłośników superbohaterskich klimatów może zainteresować drugi sezon Batmana od Telltale, jest tu też coś dla fanów kolorowych platformówek i mrocznych, a przy tym też całkiem wymagających gier akcji. Tradycyjnie, osoby z aktywną subskrypcją Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate otrzymają cztery produkcje.

Tak prezentuje się oferta Games with Gold na marzec 2020:

Batman: The Enemy Within – The Complete Season

Shantae: Half-Genie Hero – od 16 marca do 15 kwietnia na Xbox One

Castlevania: Lords of Shadow 2

Sonic Generations – od 16 do 31 marca na Xbox One i Xbox 360

Trzeba przyznać, że tym razem Microsoft doskonale wstrzelił się w premiery i panujące w popkulturze trendy, umieszczając w abonamencie zarówno Sonica (film z tym bohaterem trafił niedawno do kin) oraz Castlevanie, której 3. sezon zadebiutuje w marcu na platformie Netflix.