Samurai Jack: Battle Through Time - zobacz zwiastun gry na podstawie serialu animowanego

Samurai Jack: Battle Through Time to nadchodząca produkcja na podstawie popularnego serialu animowanego od Adult Swim. Będzie to dynamiczna gra akcji, w której gracze wcielą się w tytułowego bohatera, przemierzą czas i staną do walki ze złowrogim Aku. Na uwagę zasługuje tu nie tylko ciekawa i bardzo klimatyczna oprawa graficzna, ale też warstwa dźwiękowa - głosu postaciom mają udzielić ich serialowi odpowiednicy.

Nad grą wydawcy Adult Swim Games pracuje japońskie studio Soleil, które zasilają ludzie odpowiedzialni m.in. za świetnie ocenianą serię Ninja Gaiden i zarazem weterani gatunku hack and slash. To sprawia, że gracze mogą być raczej spokojni o jakość nadchodzącego tytułu. Z ostatecznym werdyktem trzeba będzie jednak poczekać do premiery lub chociaż opublikowania konkretnych materiałów z rozgrywki. Jak na razie otrzymaliśmy jedynie krótki zwiastun.

Samurai Jack: Battle Through Time ma zadebiutować jeszcze tego lata, ale dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Gra tworzona jest z myślą o pecetach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.