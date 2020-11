Games with Gold z grudniową aktualizacją. Microsoft ujawnia ofertę

THQ Nordic

Microsoft podał szczegóły dotyczące grudniowej aktualizacji usługi Games with Gold. W ręce graczy, jak zwykle, trafią cztery produkcje. Posiadacze Xboksów One dostaną przygodówkę The Raven Remastered oraz wymagającą, pikselową zręcznościówkę Bleed 2. Na Xboksa 360 otrzymamy zaś Saints Row: Gat Out of Hell, przenoszące szaloną i pełną humoru grę akcji do piekła oraz Stacking. Warto zaznaczyć, że we wszystkie te gry będziemy mogli zagrać zarówno na konsoli Xbox One, jak i na najnowszych urządzeniach Microsoftu, Xbox Series X i Xbox Series X, dzięki wstecznej kompatybilności.

Tak prezentuje się pełna rozpiska Games with Gold na grudzień 2020.

The Raven Remastered (Xbox One, Xbox Series X i S) - od 1 do 31 grudnia

Bleed 2 (Xbox One, Xbox Series X i S) - od 16 grudnia do 15 stycznia

Saints Row: Gat out of Hell (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X i S) - od 1 do 15 grudnia

Stacking (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X i S) - od 16 do 31 grudnia