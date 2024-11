Garret Dillahunt w serialu Latarnie. Superbohaterowie DC na małym ekranie

fot. AMC

Reklama

Kolejna castingowa plotka dotycząca serialu Latarnie została potwierdzona. Jak donosi Deadline, Garret Dillahunt zagra dużą rolę w tej produkcji. Wcieli się we współczesnego kowboja Williama Macona – prawego człowieka, zafascynowanego teoriami spiskowymi, który ukrywa swoją bezlitosną ambicję za fasadą czarującego faceta. Wszystko wskazuje na to, że będzie to czarny charakter.

Latarnie – casting

W obsadzie znajdują się już Kyle Chandler (Hal Jordan), Aaron Pierre (John Stewart) i Kelly Macdonald (szeryf Kerry). Pierwszy sezon ma liczyć osiem odcinków.

Serial jest produkowany przez HBO we współpracy z Warner Bros. Television i DC Studios. Showrunnerem jest Chris Mundy (Ozark), a scenariusz współtworzą Damon Lindelof (Watchmen) oraz Tom King (komiksowy scenarzysta). James Hawes wyreżyseruje pierwsze dwa odcinki.

Garret Dillahunt jest znany z ról czarnych charakterów w takich produkcjach jak Looper, Deadwood oraz Ostatni dom po lewej. Popularność zdobył także rolą w serialu Fear the Walking Dead.

Latarnie to serial oparty na komiksach, będący częścią uniwersum DCU tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana.