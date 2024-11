Tom Cruise szykuje sequel swojego filmu. Będzie Szybki jak błyskawica 2

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Tom Cruise prowadzi rozmowy z Paramount Pictures, aby zrealizować film Szybki jak błyskawica 2. Jest to o tyle zaskakujące, że w przeciwieństwie do Top Guna, film Szybki jak błyskawica z 1990 roku nie był uznawany za wielki hit. Zarobił jedynie 157 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 60 mln dolarów, a recenzje były co najwyżej przeciętne. Cruise podobno uważa, że jest w stanie stworzyć coś wyjątkowego, tak jak zrobił to z Top Gun Maverick.

Szybki jak błyskawica 2 w planach

Co ciekawe, swego czasu Paramount Pictures planowało stworzenie serialu opartego na filmie, jednak Tom Cruise doprowadził do zrezygnowania z tego pomysłu. Obecnie poszukiwany jest scenarzysta dla kontynuacji, jednak problemem jest napięty harmonogram Cruise'a, przez co nie wiadomo jeszcze, kiedy Szybki jak błyskawica 2 mógłby zostać zrealizowany. Warto zaznaczyć, że prowadzone są jedynie rozmowy i nie zapadły jeszcze żadne decyzje co do produkcji filmu.

– Rozmawia z ludźmi z Paramountu o Top Gunie i Szybkim jak błyskawica. Decyzje, które z projektów powstaną, zapadną na podstawie scenariusza, więc wszystko zależy od tego i od pomysłu – powiedział informator zaznajomiony z rozmowami.

Według dziennikarzy Tom Cruise ma decydujący głos w kwestii akceptacji scenariuszy każdego filmu, w którym gra.

W ostatnich latach powstało kilka filmów o wyścigach. W 2019 roku mieliśmy Le Mans '66 Jamesa Mangolda, a w 2023 roku Ferrari Michaela Manna. Obecnie Joseph Kosinski, reżyser Top Gun Maverick, pracuje nad filmem o F1, który ma być przełomowy pod względem technik filmowania scen wyścigowych.

Na razie nie wiadomo, kiedy mogą zostać podjęte jakiekolwiek decyzje w sprawie projektu.