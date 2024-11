Wanda Maximoff żyje w MCU? Jedno słowo z serialu To zawsze Agatha to sugeruje!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Serial To zawsze Agatha okazał się zaskoczeniem dla widzów. Zebrał dobre oceny, a wraz z kolejnymi odcinkami jego oglądalność stale rosła. Co prawda Wanda Maximoff, grana w MCU przez Elizabeth Olsen, była wspominana w odcinkach, ale sama się nie pojawiła. Kluczową rolę odegrał za to jeden z jej synów, Billy. Czy jednak Wanda żyje w MCU? Okazuje się, że w serialu jedno słowo wyraźnie to sugeruje!

Wanda Maximoff może żyć w MCU

Showrunnerka serialu Jac Schaeffer wyjawiła zaskakującą informację związaną z losem Wandy Maximoff. Okazuje się, że postacie mówiące o niej nigdy nie używają słowa „dead” (czyli oznaczającego, że nie żyje). Zawsze mówią „gone”, które w kontekście można przetłumaczyć jako „opuściła nas” czy „odeszła”. To nie jest przypadek, lecz świadomie określone przez Marvela. Tak wyjaśniła scenarzystka:

- Ważne jest słowo gone. Dostałam wyraźne instrukcje, by używać właśnie tego słowa.

W rozmowie z Deadline dodała, że według niej Agatha nie ma pojęcia, czy Wanda żyje. Rio, czyli Pani Śmierć, doskonale to jednak wie.

Według plotek Wanda miałaby w przyszłości dostać swój solowy film. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłaby znów pojawić się na ekranie.

Oglądalność To zawsze Agatha

Ostatnie dwa odcinki sezonu zanotowały ponowny wzrost oglądalności. Ósmy odcinek osiągnął w ciągu 24 godzin 4,6 mln wyświetleń, co jest wynikiem o 48% wyższym niż premiera serialu. Natomiast finałowy odcinek uzyskał 3,9 mln wyświetleń, czyli o 26% więcej niż pierwszy odcinek.