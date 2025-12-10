Reklama
Kawulski opowie historię kolejnego polskiego gangstera

Maciej Kawulski niedługo rusza z pracami nad kolejnym filmem gangsterskim dla Netflixa. Znamy szczegóły.
Dawid Muszyński
Maciej Kawulski 
netflix
Maciej Kawulski foto. materiały prasowe
Maciej Kawulski w 2019 roku przebojowo wkroczył do świata filmowego. Wyreżyserował dobrze przyjętą przez widzów i krytyków produkcję Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Włodarz KSW opowiadał w wywiadach, że główny bohater jest postacią fikcyjną, stworzoną na bazie opowieści zasłyszanych od różnych przedstawicieli świata przestępczego.

W 2022 roku Kawulski wyreżyserował dla Netflixa film Jak pokochałam gangstera, który był luźno inspirowany życiem Nikodema Skotarczaka, znanego w przestępczym półświatku pod pseudonimem Nikoś. Był to jeden z najsłynniejszych polskich gangsterów lat 80. i 90.

Teraz Kawulski rusza z pracami nad trzecią częścią tego cyklu, ale już nie jako reżyser, a jedynie jako producent. Film, roboczo zatytułowany Profesor, ma opowiadać o Ryszardzie J., znanym pod różnymi pseudonimami, takimi jak Profesor, Riccardo czy Uczony. Mężczyzna potrafił w ciągu dwóch dni wyprodukować w polowych warunkach amfetaminę o wartości czterech milionów funtów. Brytyjska policja uznała jego narkotyki za najczystsze, jakie kiedykolwiek skonfiskowała. Nad  tymi substancjami pochylali się najlepsi eksperci.

Kielecki chemik, elokwentny i doskonale wykształcony, przez lata skutecznie wymykał się sprawiedliwości. Wykorzystując luki w systemach prawnych państw w całej Europie, wodził za nos biegłych, prokuratorów i sędziów. Profesor unikał w różny sposób odsiadki, jednak w 2023 roku został skazany na pięć lat pozbawienia wolności oraz 15 tys. zł grzywny. Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w tytułowego chemika.

Prace na planie mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Reżyserem będzie Tadeusz Lysiak, nominowany do Oscara w 2022 roku za film krótkometrażowy Sukienka. Produkcją zajmie się firma Kawulskiego, Open Mind Production, na zlecenie platformy Netflix.

12 grudnia do kin przedpremierowo trafi inna produkcja Kawulskiego zatytułowana Dziki z Tomaszem Włosokiem w roli głównej. To pierwsze polskie widowisko kręcone pod IMAX. 

DZIKI – opis fabuły

Historia przenosi widzów do świata, w którym mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los krzyżuje się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

Dawid Muszyński
Maciej Kawulski 
netflix
