Oto plany Marvela na MCU po Doomsday i Secret Wars. Taki los czeka Avengers

Poznaliśmy mnóstwo nowych doniesień związanych z filmami Avengers: Doomsday i Secret Wars. Wiemy też, co czeka MCU po tych produkcjach - Marvel planuje kolejne kosmiczne wydarzenia i zmieni swoje podejście do drużyny Mścicieli.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers - Doktor Doom Marvel/Movie Talkies
Do sieci trafiło wczoraj wiele nowych informacji dotyczących Kinowego Uniwersum Marvela. Jak co miesiąc dzieli się nimi Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus, tym razem rzucając inne światło na film Avengers: Doomsday, jak również na przyszłość MCU po Secret Wars. Wygląda na to, że Dom Pomysłów po drugiej z tych produkcji zamierza "przeprojektować" franczyzę poświęconą samym Avengersom. Odwołania do Mścicieli w tytule pojawią się zarówno w największych filmach, jak i w ekranowych historiach podobnych do Czasu Ultrona

Powstanie również "fabularna linia" skupiona na samej drużynie, która doprowadzi do kolejnego wielkiego wydarzenia o kosmicznej skali. Perez zauważa, że jednym z rozważanych kierunków była adaptacja komiksu Dzień Sądu, w której pojawiliby się Eternals i Celestianie. W tej chwili Marvel najprawdopodobniej chce jednak wykorzystać złoczyńcę Annihilusa i Falę Anihilacji (flotę statków ze Strefy Negatywnej) - pierwszy z nich miałby zostać kolejnym wielkim antagonistą MCU. Nie jest wykluczone, że pomagający Annihilusowi admirał Salo bądź jedna z konkubin łotra zostaną wprowadzeni w którymś z najbliższych seriali Disney+ jako postacie drugoplanowe. 

Później dziennikarz wyjawia swoje typy jeśli chodzi o skład przyszłych Avengersów. Mieliby w nim znaleźć się Kapitan Ameryka (Sam Wilson), Falcon (Danny Ramirez), Vision, Kapitan Marvel, Shang-Chi, Czarna Pantera, Ant-Man i Hulk. 

Taką rolę w Avengers: Doomsday odegrają Loki, Steve Rogers, Doktor Strange i inne postacie

Perez przedstawia także sporo nowych spekulacji związanych z Avengers: Doomsday:

  • ekranowy Robert Reynolds przez większość filmu będzie pozostawał w "trybie Boba" - Sentry przejmie nad nim kontrolę dopiero w scenie, w której zagrożona jest Jelena Biełowa;
  • Doktor Strange wraz z Cleą mają badać inkursje, zderzenia poszczególnych światów, szukając sposobu na ocalenie multiwersum;
  • Perez wątpi, by War Machine i Hawkeye pojawili się w przyszłorocznej produkcji - pierwszy z nich ma "dochodzić do siebie po wydarzeniach z Tajnej inwazji", natomiast drugi "jest na emeryturze";
  • Bucky Barnes ma mediować między dowodzonymi przez Sama Wilsona Avengersami i dawną grupą Thunderbolts;
  • to Shuri będzie apelować do Namora i mieszkańców Atlantydy o pomoc w walce z Doomem;
  • Hayley Atwell ma być "częścią akcji" w Doomsday - być może Perez zapowiada jej pojawienie się także w roli Kapitan Carter;
  • Steve Rogers odegra "znaczącą" rolę, a Doom faktycznie będzie go ścigał;
  • Loki z kolei odciśnie na ekranowych wydarzeniach takie piętno, jak rasa Beyonders w historii komiksowego Dooma - nie jest więc wykluczone, że złoczyńca spróbuje również przejąć moce boga psot;
  • Deadpool, podobnie jak inne postacie drugiego planu, zostanie pokazany w sekwencjach obrazujących skalę zniszczeń powstałych w wyniku inkursji.

Na sam koniec Perez wrócił do przyszłości MCU, ujawniając m.in., że nie ma żadnych planów na to, by po restarcie (resecie) MCU opowiedzieć historię Steve'a Rogersa na nowo, natomiast Spider-Man: Całkiem nowy dzień i serial Vision Quest fabularnie w fundamentalny sposób przełożą się na początek Secret Wars

Marvel - które postacie uniwersum są najpotężniejsze? Zapomnijcie o Avengers; w TOP20 tylko jeden z nich

arrow-left 52. Ymir - Król Lodowych Gigantów, najstarszy i najpotężniejszy z nich. Jest nieśmiertelny. Poza niewyobrażalną siłą korzysta również z mocy kriokinezy, która pozwala mu generować zimno – wszystko, czego dotknie, zamienia się w lód. Źródło: Marvel arrow-right
52. Ymir - Król Lodowych Gigantów, najstarszy i najpotężniejszy z nich. Jest nieśmiertelny. Poza niewyobrażalną siłą korzysta również z mocy kriokinezy, która pozwala mu generować zimno – wszystko, czego dotknie, zamienia się w lód.
51. Epoka – Córka Eona, wszechwiedząca Strażniczka Kosmicznej Świadomości. Jest niewyobrażalnie inteligentna, nieśmiertelna, potrafi generować olbrzymie pola energetyczne. W skali trwania wszechświata wciąż należy traktować ją jako dziecko.
50. Annihilus - Wyglądający jak owad władca Strefy Negatywnej. Wraz ze swoją armią dokonał inwazji na naszą planetę – całe zdarzenie, znane jako Fala Anihilacji, zniszczyło ogromne obszary galaktyki. Annihilus dysponuje Panelem Kosmicznej Kontroli, który pozwala mu wykorzystywać olbrzymie pokłady energii.
49. Wielki Ewolucjonista - Geniusz nauk ścisłych, który przez badania genetyczne zyskał nadludzką siłę fizyczną i umiejętności psioniczne o niemożliwej do opisania skali. Potrafi manipulować energią i materią, posiada także cały szereg nowoczesnych urządzeń i gadżetów.
48. Chthon - Jeden ze starszych bogów uniwersum, władca wszystkich demonów. To on powołał do istnienia czarownice, wilkołaki i wampiry. Niektórzy widzą w nim odpowiednika diabła z religii judeochrześcijańskich.
47. Niszczyciel - Obdarzony mistycznymi właściwościami twór, który Odyn stworzył do walki z niebiańskimi istotami. Jego zbroja wykonana jest z metalu trwalszego niż wibranium, adamantium czy uru, w dodatku została ona napełniona częścią mocy bogów – ten fakt uczynił Niszczyciela niemal wszechpotężnym. Jest nieśmiertelny, potrafi latać, a jego siła fizyczna jest tak ogromna, że nie sposób jej zmierzyć w ludzkich kategoriach.
46. Korvac - Pochodzący z XXXI wieku Michael Korvac, który wszedł w posiadanie tajemniczej mocy ze świata Galactusa. Podróżował przez czas, siejąc zniszczenie w każdym zakątku wszechświata.
45. Abraxas - Symbol zniszczenia we wszechświecie, zrodzony najprawdopodobniej po podziale pierwszego uniwersum na multiwersum. Wszechpotężny kosmiczny byt, który swego czasu zabijał każdą wersję Galactusa w coraz to nowszych wymiarach.
44. Tyran - Żyjąca maszyna stworzona przez Galactusa, swego czasu obdarzona podobną skalą mocy. Jego siła fizyczna jest jedną z największych w uniwersum; Tyran wchłania także energię i kontroluje każdą możliwą technologię. W jednej z historii niszczył galaktyki jedna po drugiej.
43. Szalony Jim Jaspers - Niemalże wszechmocny mutant, który potrafił dowolnie zmieniać rzeczywistość. Zabił prawie wszystkich superbohaterów na swojej Ziemi – ostatecznie pokonano go poprzez zniszczenie całego uniwersum.
42. Ultron - Stworzony początkowo jako program komputerowy robot, który zbuntował się przeciwko swoim twórcom i całej ludzkości. Nadludzko silny i wytrzymały, potrafi latać, kontrolować umysły i manipulować wspomnieniami. Jego największą bronią jest jednak niewyobrażalna inteligencja i umiejętność przejmowania kontroli nad otaczającymi go technologiami – w tym siecią komputerową całej kuli ziemskiej.
41. Gladiator - Kallark, dawny pretorianin Gwardii Cesarskiej imperium Shi’ar. Po przemianie w Gladiatora stał się nieśmiertelny i niemal niezniszczalny. Jego siła fizyczna jest jedną z największych w całym uniwersum – postać ta jednym uderzeniem potrafi niszczyć całe planety. Na uwagę zasługuje także jego nadludzka prędkość i generowanie promieni ciepła, które swoją temperaturą palą skórę Hulka.
40. Arcymistrz - Jego komiksowa wersja jest znacznie potężniejsza niż ta znana z MCU. Grandmaster należy do Starszych Wszechświata – jest więc jedną z najstarszych istot w uniwersum, obdarzoną całym spektrum kosmicznych mocy ze zmienianiem rzeczywistości na czele.
39. Ultimate Nullifier - W niektórych komiksach obdarzone świadomością urządzenie, które daje jego posiadaczowi wszechpotężną moc. Dość powiedzieć, że dzięki niemu można wymazać całe linie czasowe i rzeczywistości.
38. Eon - Jedna z pierwszych istot uniwersum; wszechpotężny byt, który przydzielał role dla Wieczności, Nieskończoności, Śmierci i Zapomnienia.
37. Vishanti - Trzy byty zjednoczone w ramach jednego, które od początku istnienia wszechświata stoją na straży ziemskiego wymiaru. To Vishanti odpowiada za stworzenie tronu dla Najwyższych Magów – jego moce porównywane są z boskimi.
36. Doktor Doom - Władca Latverii, jedna z najinteligentniejszych postaci uniwersum. Posiada kombinezon naszpikowany nowoczesną technologią, korzysta także z magii. Potrafi podróżować w czasie, manipulować energią i materią czy wchłaniać moc przeciwnika. Ewoluuje jako istota, zamieniając się w jeszcze potężniejsze wersje samego siebie.
35. Kosmiczna Istota - Wszechpotężny byt, mający być odpowiedzią na pytanie o sens życia. Po spotkaniu z Reedem Richardsem powołał do istnienia całą rzeczywistość.
34. In-Betweener - Sługa sił Panów Porządku i Chaosu. Wszechpotężny byt potrafiący przenosić energię i materię pomiędzy różnymi rzeczywistościami. Posiada katalog mocy niemal dokładnie taki sam jak w przypadku Galactusa – jest także uznawany za przeciwieństwo Pożeracza Światów.
33. Ego, Żyjąca Planeta - Jeden z przedstawicieli rasy Celestian, uznający sam siebie za najinteligentniejszą istotę w całym wszechświecie. Potrafi dowolnie manipulować rzeczywistością, jest także niepodzielnym królem swojej planety – na niej nie mogą go pokonać nawet kosmiczne byty.
32. Molecule Man - Owen Reece swoje zdolności zdobył w wyniku napromieniowania, co pozwoliło mu dowolnie manipulować cząsteczkami – prawdopodobnie żadna istota żywa nie jest w stanie zmieniać energii i materii w taki sposób, jak Molecule Man.
31. Amatsu-Mikaboshi - Mające swoje korzenie w japońskiej mitologii starożytne bóstwo, odkryte w mrocznej otchłani przez bogów szintoizmu, Izanagiego i Izanamiego. Starszy niż Odyn i Zeus – tego drugiego pokonał dwa razy, będąc blisko przejęcia władzy nad całym Olimpem (przybierając ciało Zeusa powalił także samego Galactusa). Jego najpotężniejszą mocą jest wchłanianie całego wszechświata; swego czasu opanował w ten sposób 98,76% uniwersum.
30. Mefisto - Bóg kłamstwa, potężny demon, który za pomocą magicznych mocy więzi i torturuje dusze w przypominającym piekło wymiarze.
29. Uatu - Członek wszechpotężnej rasy Strażników, który od początku istnienia wszechświata ma stać na jego straży. Potrafi dowolnie zmieniać rzeczywistość i manipulować czasem i energią – jego moce mają boski wymiar.
28. Black Bolt - Lider Inhumans. Posiada niewyobrażalną siłę fizyczną, jednak jego największą bronią jest głos – najcichszy szept niszczy miasta, krzyk zaś całe planety. W niektórych komiksach Black Bolt potrafił także manipulować energią i materią, mogąc dowolnie je zmieniać.
27. Cyttorak - Demoniczna istota funkcjonująca w świecie znanym jako Purpurowy Kosmos. Jest najpotężniejszą istotą w multiwersum jeśli idzie o korzystanie z magicznych mocy; w swoim wymiarze nikt nie jest w stanie dorównać mu potęgą – swego czasu to tutaj uwięził Galactusa.
26. Surtur - Demon Ognia, który w trakcie Ragnaroku miał zniszczyć cały Asgard za pomocą swojego miecza. Jego siła, szybkość i wytrzymałość znacznie przewyższają moce Thora, w dodatku potrafi on manipulować energią i materią. Niektórzy mawiają, że drzemie w nim siła tysiąca wybuchających gwiazd.
25. Apocalypse - Jeden z pierwszych mutantów, wierzący w to, że w uniwersum powinny istnieć tylko najsilniejsze istoty. Jego ciało jest hybrydą związków organicznych i potężnej technologii Celestian. Poza nadludzką siłą fizyczną potrafi dowolnie zmieniać swój kształt, posiada także zdolności telepatyczne i telekinetyczne. Dzięki swojej zbroi emituje również wiązki energii o ogromnej mocy.
24. Zeus - Najpotężniejszy z bogów Olimpu, jak również najpotężniejsza istota w swoim wymiarze.
23. Sentry - Najsilniejszy z Avengers (był swego czasu członkiem drużyny) w zestawieniu. Posiada moc miliona eksplodujących Słońc, jest geniuszem, dysponuje zdolnościami psionicznymi, manipuluje energią. Jego największą słabością jest jednak niestabilność psychiczna.
22. Onslaught - Byt zrodzony z połączonych świadomości Profesora X i Magneto – posiada wszystkie ich moce zwiększone do maksymalnego poziomu, w tym zdolność manipulowania rzeczywistością. Jest przy tym niewiarygodnie silny i inteligentny.
21. Hulk - O mocy Zielonego Goliata wiecie niemal wszystko, ale nie wszyscy z Was zdają sobie sprawę, że Hulk jednym susem jest w stanie skoczyć z Ziemi na Marsa, a jeden z wszechwiedzących robotów obliczył, że wytrzymałość Hulka miałaby 10-krotnie przewyższać wytrzymałość Thora.
20. Thor - bóg burzy i piorunów, jeden z dwóch stałych członków Avengers w rankingu.
19. Silver Surfer - Herold Galactusa. Wchłania energię, manipuluje materią, jest niewyobrażalnie silny fizycznie i kontroluje cztery ziemskie żywioły. Swego czasu był w stanie walczyć jak równy z równym z Galactusem.
18. Thanos - Jedna z najinteligentniejszych postaci w uniwersum, której siła fizyczna jest niezmierzona. Dość powiedzieć, że w niektórych komiksach potrafił on niszczyć całe planety za pomocą jednego uderzenia. Nieprzypadkowo to właśnie on był w stanie udźwignąć potęgę wszystkich Kamieni Nieskończoności jednocześnie.
17. Dormammu - Władca Mrocznego Wymiaru, posiadający cały szereg kosmicznych i magicznych mocy. Jest omnipotentny i przynajmniej w swoim świecie wszechobecny.
16. Odyn - Wszechojciec Asgardu, bóg, będący najpotężniejszą istotą w swoim wymiarze.
15. Kapitan Universe - Fizyczna manifestacja jedności mocy we wszechświecie. Jest wszechpotężny, ale do zademonstrowania swojej siły potrzebuje ciała gospodarza.
14. Nemezis - Kosmiczny byt mający początkowo pełnić rolę istoty życia. Wszystko wskazuje na to, że walcząca z poczuciem samotności Nemezis stworzyła Klejnoty Nieskończoności.
13. Magus - Mroczne alter ego Adama Warlocka, które swego czasu poznało wszystkie tajemnice życia i śmierci. Przeniesiony do przeszłości z łatwością pokonał Thanosa, posiada także szereg kosmicznych zdolności – w tym wchłanianie jakiejkolwiek energii życiowej.
12. Celestianie - Starożytna kosmiczna rasa, której członkowie posiadają niemalże boskie zdolności – to oni są stwórcami życia na Ziemi, eksperymentowali również genetycznie z innymi istotami, powołując do istnienia Przedwiecznych i Dewiantów.
11. Kronos - Pokojowo nastawiony członek Przedwiecznych, który po śmierci brata Uranosa został władcą ziemskiej grupy swojej rasy. Symbolizuje czas, dzięki czemu może przenikać do dusz wszystkich istot – żywych i umarłych. Jego moc porównywana jest z tą Galactusa, lecz Kronos przewyższa inteligencją prawdopodobnie wszystkie żywe istoty w multiwersum.
10. Galactus - Ostatni ocalały z uniwersum, które istniało przed wszechświatem funkcjonującym obecnie. Pożeracz światów, który potrafi jednocześnie stwarzać życie i planety. Jego moce mają boski wymiar; nie wiemy także, jak Galactus naprawdę wygląda – jego komiksowy wizerunek ma być tylko projekcją ludzkiego umysłu.
9. Beyonder - Młody członek wszechpotężnej kosmicznej rasy Beyonders, jest ucieleśnieniem wymiaru znanego jako Beyond-Realm. Potrafi niszczyć całe uniwersa w jednym momencie i przejmować kontrolę umysłową nad wszystkimi żyjącymi istotami jednocześnie. To on w serii „Tajne wojny” stworzył Świat Bitewny, w którym herosi i złoczyńcy mieli się mierzyć w nigdy niekończących się pojedynkach.
8. Zapomnienie - Fizyczna manifestacja nicości, brat Śmierci. Reprezentuje koniec każdego istnienia. Może dowolnie zmieniać rzeczywistość i pojawiać się w wybranym przez siebie okresie czy wymiarze.
7. Nieskończoność - Siostra Wieczności, istnieje jednocześnie w każdym zakątku uniwersum, potrafiąc dowolnie zmieniać rzeczywistość. Thanos stwierdził kiedyś, że Nieskończoność jest silniejsza od Lorda Chaosu i Pana Porządku razem wziętych.
6. Moc Phoenixa - Narodzona z kosmicznej pustki siła, uznawana za symbol wszystkich nienarodzonych jeszcze istot. Potrafi pojawić się na dowolnym odcinku czasoprzestrzeni, przechodząc także pomiędzy wymiarami. Jej kosmiczne moce wydawały się nieograniczone aż do momentu, gdy moc Phoenixa zatrzymał jeden z Iron Fistów.
5. Śmierć - Miłość Thanosa, razem z Zapomnieniem stanowiąca przeciwwagę dla Wieczności i Nieskończoności – Śmierć symbolizuje zniszczenie i destrukcję. Posiada cały szereg kosmicznych mocy, funkcjonując jednocześnie poza życiem i śmiercią.
4. Wieczność - brat bliźniak Nieskończoności, który razem z nią reprezentuje czas i przestrzeń w multiwersum. Jest wszechmocny i nieśmiertelny, potrafi dowolnie manipulować czasem, przestrzenią, materią, energią i magią. Po zniszczeniu naszej planety zmienił rzeczywistość tak, jakby do tego wydarzenia nigdy nie doszło. Swego czasu łatwo pokonał także Śmierć.
3. Fulcrum - Niektórzy wierzą, że jest on albo manifestacją obecności, albo przeciwwagą dla stwórcy całego multiwersum, One-Above All. Jest tak potężny, że swego czasu stał on się bóstwem dla Celestian i Hordy. Co ciekawe, to także postać mająca symbolizować legendarnego twórcę komiksów, Jacka Kirby’ego.
2. Living Tribunal - Herold One-Above All stojący na straży równowagi w całym multiwersum. Ma moc niszczenia całych planet i powoływania do życia gwiazd poprzez wybuchy supernowych. Jest potężniejszy niż Thanos uzbrojony w Rękawicę Nieskończoności.
1. One-Above All - Stwórca całego życia w multiwersum i poza jego granicami, w świecie Marvela mający być symbolem boga z religii monoteistycznych. Jego moce zupełnie wymykają się ludzkiemu pojmowaniu; byt ten funkcjonuje poza czasem i rzeczywistością, mogąc ukazywać się niektórym bohaterom (jak np. Spider-Manowi w jednej z historii). To także jedyna istota w uniwersum, której wszechmoc nie została nigdy zakwestionowana.

Film Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus

