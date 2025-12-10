Oto plany Marvela na MCU po Doomsday i Secret Wars. Taki los czeka Avengers

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Movie Talkies

Reklama

Do sieci trafiło wczoraj wiele nowych informacji dotyczących Kinowego Uniwersum Marvela. Jak co miesiąc dzieli się nimi Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus, tym razem rzucając inne światło na film Avengers: Doomsday, jak również na przyszłość MCU po Secret Wars. Wygląda na to, że Dom Pomysłów po drugiej z tych produkcji zamierza "przeprojektować" franczyzę poświęconą samym Avengersom. Odwołania do Mścicieli w tytule pojawią się zarówno w największych filmach, jak i w ekranowych historiach podobnych do Czasu Ultrona.

Powstanie również "fabularna linia" skupiona na samej drużynie, która doprowadzi do kolejnego wielkiego wydarzenia o kosmicznej skali. Perez zauważa, że jednym z rozważanych kierunków była adaptacja komiksu Dzień Sądu, w której pojawiliby się Eternals i Celestianie. W tej chwili Marvel najprawdopodobniej chce jednak wykorzystać złoczyńcę Annihilusa i Falę Anihilacji (flotę statków ze Strefy Negatywnej) - pierwszy z nich miałby zostać kolejnym wielkim antagonistą MCU. Nie jest wykluczone, że pomagający Annihilusowi admirał Salo bądź jedna z konkubin łotra zostaną wprowadzeni w którymś z najbliższych seriali Disney+ jako postacie drugoplanowe.

Później dziennikarz wyjawia swoje typy jeśli chodzi o skład przyszłych Avengersów. Mieliby w nim znaleźć się Kapitan Ameryka (Sam Wilson), Falcon (Danny Ramirez), Vision, Kapitan Marvel, Shang-Chi, Czarna Pantera, Ant-Man i Hulk.

Taką rolę w Avengers: Doomsday odegrają Loki, Steve Rogers, Doktor Strange i inne postacie

Perez przedstawia także sporo nowych spekulacji związanych z Avengers: Doomsday:

ekranowy Robert Reynolds przez większość filmu będzie pozostawał w "trybie Boba" - Sentry przejmie nad nim kontrolę dopiero w scenie, w której zagrożona jest Jelena Biełowa;

Doktor Strange wraz z Cleą mają badać inkursje, zderzenia poszczególnych światów, szukając sposobu na ocalenie multiwersum;

Perez wątpi, by War Machine i Hawkeye pojawili się w przyszłorocznej produkcji - pierwszy z nich ma "dochodzić do siebie po wydarzeniach z Tajnej inwazji", natomiast drugi "jest na emeryturze";

Bucky Barnes ma mediować między dowodzonymi przez Sama Wilsona Avengersami i dawną grupą Thunderbolts;

to Shuri będzie apelować do Namora i mieszkańców Atlantydy o pomoc w walce z Doomem;

Hayley Atwell ma być "częścią akcji" w Doomsday - być może Perez zapowiada jej pojawienie się także w roli Kapitan Carter;

Steve Rogers odegra "znaczącą" rolę, a Doom faktycznie będzie go ścigał;

Loki z kolei odciśnie na ekranowych wydarzeniach takie piętno, jak rasa Beyonders w historii komiksowego Dooma - nie jest więc wykluczone, że złoczyńca spróbuje również przejąć moce boga psot;

Deadpool, podobnie jak inne postacie drugiego planu, zostanie pokazany w sekwencjach obrazujących skalę zniszczeń powstałych w wyniku inkursji.

Na sam koniec Perez wrócił do przyszłości MCU, ujawniając m.in., że nie ma żadnych planów na to, by po restarcie (resecie) MCU opowiedzieć historię Steve'a Rogersa na nowo, natomiast Spider-Man: Całkiem nowy dzień i serial Vision Quest fabularnie w fundamentalny sposób przełożą się na początek Secret Wars.

Marvel - które postacie uniwersum są najpotężniejsze? Zapomnijcie o Avengers; w TOP20 tylko jeden z nich

Film Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia przyszłego roku.