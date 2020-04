Gears Tactics: akcja, taktyka i potwory - oto premierowy zwiastun gry

Gears Tactics to jednocześnie spin-off oraz prequel Gears of War. Akcja została osadzona na 12 lat przed wydarzeniami pokazanymi w pierwszej części cyklu. Tym razem dużej zmianie ulegnie rozgrywka i zamiast trzecioosobowej strzelanki z system osłon otrzymamy turową, taktyczną strategię. I chociaż na przedpremierowych materiałach widać tutaj wiele podobieństw do m.in. serii XCOM, to twórcy obiecują znacznie więcej akcji, pojedynków i spektakularnych scen. To właśnie na takich elementach skupia się premierowy zwiastun tej produkcji.

Materiał przedstawia zarys historii, a także podstawy rozgrywki. Po raz kolejny potwierdza on też mnogość przedmiotów kosmetycznych i brak jakichkolwiek mikrotransakcji. Warto jednak zauważyć, że chociaż w teorii jest to "zwiastun premierowy", to do debiutu gry zostało jeszcze trochę czasu. Microsoft postanowił jednak przypomnieć graczom o możliwości wcześniejszego pobrania tej produkcji.

Gears Tactics - premiera 28 kwietnia na PC. W późniejszym terminie gra ma trafić także na konsole Xbox One.