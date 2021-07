Twórcy Gears of War pracują nad zupełnie nowym tytułem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od 2014 roku za serię Gears of War odpowiada studio The Coalition, które po zakończeniu prac nad Gears 5 zrobiło sobie przerwę od tego cyklu cyklu. Dziś wszystko wskazuje na to, że odpoczynek ten będzie dłuższy, niż mogliśmy się spodziewać. Jak się okazuje kanadyjskie studio pracuje aktualnie nad zupełnie nową marką. Jaką? Na tę chwilę jest to owiane tajemnicą, ale pewnym jest, że coś jest na rzeczy.

Źródłem przecieku jest jeden z projektantów The Coalition, który pochwalił się na swoim profilu LinkedIn ciekawą informacją. Pedro Camacho D'Andrea przekał, że od lutego pracuje w studiu i zajmuje się "nowym IP". Co prawda autor poddał swój pierwotny wpis edycji i już na próżno szukać w nim informacji o nowej marce studia, ale w sieci nic nie ginie:

It looks like The Coalition could be working on a new IP alongside Gears of War, if this LinkedIn description is accurate. This kind of was hinted at before already as well. https://t.co/XZkjZRDSSd pic.twitter.com/bpUmg391xx

